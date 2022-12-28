***BFREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.12.2022 10:22
***BFREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BFREN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BFREN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090454
BIST
14:405.388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -46,33
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.328
14:4018,7201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0492
|Açılış
|: 85,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 84,6800
|
18,7795
En Düşük
18,6254
14:4019,9454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0587
|Açılış
|: 8,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
14:4014,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,08
|Açılış
|: 14,36
|
|Önceki Kapanış
|: 14,44
|
14,54
En Düşük
14,22
BIST En Aktif Hisseler14:40
|COSMO
|115,60
|8.882.588
|% 9,99
|
|VKING
|27,30
|1.673.861
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|1.096.056
|% 9,97
|
|UZERB
|168,00
|9.076.906
|% 9,73
|
|BRKVY
|36,52
|507.838.305
|% 9,41
|
|PLTUR
|17,36
|17.164.822
|% -9,96
|
|UMPAS
|7,47
|1.376.303
|% -9,89
|
|IMASM
|220,20
|114.594.106
|% -9,38
|
|CMBTN
|559,70
|41.349.997
|% -8,86
|
|KOZAL
|608,00
|4.239.127.267
|% -8,28
|
|KOZAL
|608,00
|4.239.127.267
|% -8,28
|
|THYAO
|140,00
|3.815.971.373
|% -2,17
|
|ENKAI
|32,36
|3.633.098.218
|% 5,89
|
|KRDMD
|18,09
|2.899.366.404
|% 1,86
|
|ASELS
|58,25
|2.836.481.890
|% 0,52
|
|EKGYO
|8,20
|1.608.255.854
|% -1,32
|
|KRDMD
|18,09
|2.899.366.404
|% 1,86
|
|YKBNK
|11,74
|1.681.076.140
|% -0,59
|
|ISCTR
|12,86
|1.714.009.314
|% -1,00
|
|SKBNK
|3,02
|385.061.355
|% -1,95
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7092
|18,7201
|% 0,26
|
|Euro
|19,9326
|19,9454
|% 0,30
|
|Sterlin
|22,5208
|22,6337
|% 0,60
|
|Frank
|20,0866
|20,2076
|% 0,39
|
|Riyal
|4,9622
|4,9871
|% 0,21
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|-8,88
|
|Altın Gr.
|1.084
|1.085
|-3,55
|
|Cumhuriyet
|7.293
|7.404
|4,00
|
|Tam
|7.327
|7.380
|-19,00
|
|Yarım
|3.548
|3.613
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.780
|1.806
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,92
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|14,33
|14,36
|-0,08
|
|B. Petrol
|84,42
|84,42
|-0,26
|
Seans Raporu
14:40
daha fazla
-
14:55MERKO
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 8.21 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 420, 102 adet işlem
-
14:54NATEN
Yüzde -5.77 oranında düşüşle 196.00 lira fiyatla işlem gören hissede 337, 722 adet işlem
-
14:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -43, 75 kaybederek (% -0.74 ) 5, 833
-
14:53XU100
Endeks 5, 391 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 81 altında . İşlem hacmi 63, 363.00 milyon TL de
-
14:53IPEKE
Yüzde -5.54 oranında düşüşle 36.18 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 344, 296 adet işlem