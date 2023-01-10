***BFREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.01.2023 14:42
***BFREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BFREN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BFREN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099378
BIST
16:005.160
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -10,87
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
5.047
16:0018,7849
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0143
|Açılış
|: 18,9170
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
16:0020,1458
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0031
|Açılış
|: 20,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
16:001.130,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,07
|Açılış
|: 1.130,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.133,56
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler16:00
|EUHOL
|2,37
|88.200.922
|% 13,94
|
|SDTTR
|51,50
|4.030.648
|% 10,00
|
|ULUFA
|7,15
|31.584.775
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|26.659.873
|% 10,00
|
|ACSEL
|77,55
|42.009.675
|% 10,00
|
|POLTK
|1.930,60
|51.753.175
|% -10,00
|
|VKING
|33,30
|881.318
|% -10,00
|
|UMPAS
|4,46
|778.674
|% -9,90
|
|MARTI
|4,13
|193.240.729
|% -9,83
|
|KATMR
|2,32
|297.829.769
|% -9,73
|
|ASELS
|59,90
|5.348.269.954
|% 1,35
|
|THYAO
|137,10
|4.949.624.110
|% -0,94
|
|EREGL
|39,72
|4.717.050.664
|% -0,25
|
|KRDMD
|18,90
|3.754.979.210
|% 0,59
|
|EKGYO
|8,85
|3.205.801.885
|% 1,37
|
|EKGYO
|8,85
|3.205.801.885
|% 1,37
|
|YKBNK
|9,98
|2.327.118.682
|% -1,38
|
|KRDMD
|18,90
|3.754.979.210
|% 0,59
|
|SKBNK
|2,88
|424.121.368
|% 1,41
|
|AKBNK
|17,95
|2.308.599.588
|% 0,79
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7685
|18,7849
|% 0,08
|
|Euro
|20,1366
|20,1458
|% -0,02
|
|Sterlin
|22,7215
|22,8355
|% -0,29
|
|Frank
|20,2637
|20,3857
|% -0,13
|
|Riyal
|4,9854
|5,0104
|% 0,10
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|0,49
|
|Altın Gr.
|1.130
|1.130
|0,95
|
|Cumhuriyet
|7.617
|7.732
|-28,00
|
|Tam
|7.651
|7.703
|-5,00
|
|Yarım
|3.717
|3.768
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.858
|1.884
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,49
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|14,17
|14,18
|-0,09
|
|B. Petrol
|79,97
|79,97
|0,32
|