***BFREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.01.2023 10:05
***BFREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BFREN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BFREN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102887
BIST
12:245.411
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 95,74
|Açılış
|: 5.337
|
|Önceki Kapanış
|: 5.315
|
5.411
En Düşük
5.337
12:2418,8011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0336
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8085
En Düşük
18,6816
12:2420,4107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1499
|Açılış
|: 20,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4175
En Düşük
20,1554
12:241.155,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,33
|Açılış
|: 1.155,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152,15
|
1.157,33
En Düşük
1.145,19
BIST En Aktif Hisseler12:24
|DURDO
|48,64
|18.445.066
|% 10,00
|
|ONCSM
|49,76
|1.313.515
|% 9,99
|
|FLAP
|14,54
|27.082.011
|% 9,98
|
|BEYAZ
|22,50
|20.611.579
|% 9,97
|
|VKING
|39,50
|546.522
|% 9,97
|
|BALAT
|21,70
|226.635
|% -7,11
|
|ZEDUR
|59,00
|350.460
|% -5,14
|
|ORMA
|61,00
|74.115
|% -2,56
|
|SELGD
|6,10
|367.434
|% -2,09
|
|ADEL
|119,80
|4.197.037
|% -2,04
|
|THYAO
|150,20
|6.547.206.124
|% 1,90
|
|ASELS
|64,10
|4.689.585.662
|% 8,83
|
|EREGL
|41,14
|4.037.491.872
|% 0,59
|
|KOZAL
|583,40
|2.570.840.935
|% 4,89
|
|KRDMD
|19,59
|2.057.279.696
|% -0,05
|
|EKGYO
|8,67
|1.533.119.090
|% 0,93
|
|YKBNK
|10,06
|1.212.189.619
|% 2,76
|
|KRDMD
|19,59
|2.057.279.696
|% -0,05
|
|ODAS
|9,29
|952.787.347
|% 5,09
|
|PETKM
|18,64
|1.867.456.463
|% 1,19
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7891
|18,8011
|% 0,18
|
|Euro
|20,3996
|20,4107
|% 0,74
|
|Sterlin
|23,1027
|23,2186
|% 0,52
|
|Frank
|20,4512
|20,5744
|% 0,86
|
|Riyal
|4,9892
|5,0142
|% 0,12
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.912
|2,36
|
|Altın Gr.
|1.155
|1.155
|2,63
|
|Cumhuriyet
|7.809
|7.927
|2,00
|
|Tam
|7.847
|7.906
|22,00
|
|Yarım
|3.823
|3.869
|11,00
|
|Çeyrek
|1.918
|1.934
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,19
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|14,60
|14,62
|0,17
|
|B. Petrol
|86,49
|86,49
|0,57
|