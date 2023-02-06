***BFREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.02.2023 11:04
***BFREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BFREN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BFREN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109791
BIST
16:574.774
En Yüksek
|Değişim
|: -4,48%
|| -224,02
|Açılış
|: 4.879
|
|Önceki Kapanış
|: 4.998
|
4.992
En Düşük
4.748
16:5718,8308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0111
|Açılış
|: 19,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,8704
En Düşük
18,7937
16:5720,2646
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0469
|Açılış
|: 20,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6850
|
20,3604
En Düşük
20,2537
16:571.133,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,86
|Açılış
|: 1.133,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.128,47
|
1.139,25
En Düşük
1.126,91
BIST En Aktif Hisseler16:57
|OYAKC
|22,66
|290.922.762
|% 10,00
|
|KONYA
|2.695,00
|92.752.352
|% 10,00
|
|CMENT
|63,80
|883.654
|% 10,00
|
|NIBAS
|14,31
|27.147.367
|% 9,99
|
|CMBTN
|460,70
|23.660.050
|% 9,98
|
|SDTTR
|90,90
|79.355.432
|% -10,00
|
|VKING
|40,44
|3.862.152
|% -9,97
|
|TURSG
|9,29
|51.708.558
|% -9,37
|
|SANFM
|16,04
|2.021.855
|% -9,12
|
|BJKAS
|6,45
|37.274.978
|% -8,90
|
|THYAO
|135,70
|1.824.709.353
|% -4,91
|
|SISE
|40,58
|1.170.676.360
|% -5,72
|
|EREGL
|38,60
|1.168.966.564
|% -1,68
|
|TUPRS
|562,90
|1.093.211.048
|% -6,03
|
|KOZAL
|499,50
|756.876.960
|% -7,07
|
|EKGYO
|6,89
|399.114.949
|% -5,23
|
|YKBNK
|8,64
|423.559.726
|% -4,21
|
|AKBNK
|15,69
|746.875.215
|% -4,97
|
|ALBRK
|3,15
|117.536.740
|% -3,67
|
|ISCTR
|10,17
|332.481.384
|% -3,78
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8255
|18,8308
|% 0,06
|
|Euro
|20,2538
|20,2646
|% -0,23
|
|Sterlin
|22,6348
|22,7483
|% 0,11
|
|Frank
|20,2615
|20,3835
|% 0,12
|
|Riyal
|5,0032
|5,0283
|% 0,05
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|6,99
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.134
|5,29
|
|Cumhuriyet
|7.737
|7.783
|3,00
|
|Tam
|7.742
|7.796
|-65,00
|
|Yarım
|3.782
|3.815
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.891
|1.907
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,34
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,52
|13,54
|0,01
|
|B. Petrol
|81,09
|81,09
|1,15
|
Seans Raporu
16:57
daha fazla
-
17:11
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, KOZAL, HEKTS
-
17:11XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -207, 05 kaybederek (% -4.63 ) 4, 267
-
17:11
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONYA, ONCSM, CMENT, AFYON, NUHCM, CMBTN, OYAKC, NIBAS
-
17:11
BOBET, AFYON, TRILC değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:11
ATSYH, BJKAS, TURSG değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında