***BFREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2023 10:08
***BFREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BFREN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BFREN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117478
BIST
11:025.233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 35,79
|Açılış
|: 5.229
|
|Önceki Kapanış
|: 5.197
|
5.254
En Düşük
5.203
11:0218,8891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0020
|Açılış
|: 19,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1300
|
18,9166
En Düşük
18,7946
11:0220,0242
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0144
|Açılış
|: 20,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2400
|
20,0741
En Düşük
19,9370
11:021.099,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -4,32
|Açılış
|: 1.099,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103,53
|
1.105,40
En Düşük
1.098,14
BIST En Aktif Hisseler11:02
|ALFAS
|221,60
|45.498.690
|% 9,98
|
|RODRG
|74,40
|13.996.198
|% 9,98
|
|TGSAS
|17,10
|2.159.119
|% 9,97
|
|PINSU
|9,49
|37.229.351
|% 9,97
|
|EMKEL
|6,51
|41.355.592
|% 9,97
|
|METUR
|4,90
|22.141.448
|% -7,89
|
|ORMA
|57,80
|52.020
|% -7,22
|
|NIBAS
|22,58
|136.335.341
|% -6,92
|
|COSMO
|93,15
|1.034.338
|% -6,80
|
|AKCNS
|61,40
|90.672.102
|% -6,26
|
|THYAO
|144,60
|1.934.959.579
|% 0,84
|
|OYAKC
|47,34
|1.885.516.651
|% -2,03
|
|KRDMD
|22,22
|1.746.815.811
|% 1,18
|
|EREGL
|44,38
|1.335.799.982
|% 0,77
|
|AKBNK
|17,69
|1.299.898.974
|% 2,14
|
|EKGYO
|8,48
|888.810.361
|% -0,70
|
|KRDMD
|22,22
|1.746.815.811
|% 1,18
|
|AKBNK
|17,69
|1.299.898.974
|% 2,14
|
|YKBNK
|10,00
|684.791.173
|% 1,42
|
|ISCTR
|11,80
|539.798.807
|% 1,55
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8863
|18,8891
|% 0,01
|
|Euro
|20,0174
|20,0242
|% -0,07
|
|Sterlin
|22,6697
|22,7834
|% -0,15
|
|Frank
|20,0521
|20,1729
|% -0,20
|
|Riyal
|5,0176
|5,0428
|% 0,02
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|-8,88
|
|Altın Gr.
|1.100
|1.100
|-3,78
|
|Cumhuriyet
|7.466
|7.579
|0,00
|
|Tam
|7.481
|7.536
|-37,00
|
|Yarım
|3.655
|3.688
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.827
|1.844
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,47
|20,50
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,47
|12,48
|-0,03
|
|B. Petrol
|82,64
|82,64
|0,60
|
Seans Raporu
11:02
daha fazla
-
11:17XU100
Endeks 5, 234 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 71 üstünde . İşlem hacmi 23, 398.00 milyon TL de
-
11:17FLAP
Yüzde 7.65 oranında artışla 12.10 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 352, 366 adet işlem
-
11:16AYEN
Yüzde 5.09 oranında artışla 29.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 143, 234 adet işlem
-
11:14DIRIT
Yüzde 6.73 oranında artışla 5.55 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 152 adet işlem
-
11:13FLAP
Yüzde 7.56 oranında artışla 12.09 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 313, 422 adet işlem