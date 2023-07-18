***BFREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.07.2023 16:47
***BFREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BFREN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BFREN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173037
BIST
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18:006.370
En Düşük
|Değişim
|: -3,48%
|| -229,98
|Açılış
|: 6.637
|
|Önceki Kapanış
|: 6.600
|
6.363
En Yüksek
6.662
18:0026,9105
En Yüksek
|Değişim
|: 2,19%
|| 0,5768
|Açılış
|: 27,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,5500
|
27,2331
En Düşük
26,2687
18:0030,2572
En Yüksek
|Değişim
|: 2,27%
|| 0,6702
|Açılış
|: 30,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
30,6651
En Düşük
29,5027
18:001.715,57
En Yüksek
|Değişim
|: 3,66%
|| 60,55
|Açılış
|: 1.715,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,03
|
1.718,64
En Düşük
1.651,11
BIST En Aktif Hisseler18:00
|YEOTK
|119,90
|680.528.976
|% 10,00
|
|LINK
|69,85
|43.659.031
|% 10,00
|
|RYSAS
|27,94
|52.678.986
|% 10,00
|
|POLTK
|4.147,00
|55.183.686
|% 10,00
|
|VBTYZ
|57,75
|66.693.318
|% 10,00
|
|VKFYO
|32,48
|7.122.621
|% -9,98
|
|AVGYO
|7,77
|20.865.857
|% -9,97
|
|VANGD
|14,18
|8.553.824
|% -9,97
|
|IZFAS
|13,41
|81.491.687
|% -9,94
|
|GRNYO
|9,07
|41.130.623
|% -9,93
|
|THYAO
|213,70
|10.127.705.395
|% -2,33
|
|ASELS
|69,90
|9.318.382.593
|% -5,54
|
|TCELL
|44,66
|6.154.824.205
|% 0,54
|
|EKGYO
|8,29
|5.511.565.681
|% 0,48
|
|TTKOM
|21,84
|5.343.905.108
|% -3,53
|
|EKGYO
|8,29
|5.511.565.681
|% 0,48
|
|YKBNK
|12,92
|3.456.063.727
|% -6,51
|
|TTKOM
|21,84
|5.343.905.108
|% -3,53
|
|PETKM
|16,02
|3.737.039.721
|% -2,44
|
|ODAS
|8,08
|1.782.212.921
|% -0,12
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9036
|26,9184
|% 2,22
|
|Euro
|30,2362
|30,2657
|% 2,29
|
|Sterlin
|35,1048
|35,2809
|% 2,29
|
|Frank
|31,2570
|31,4453
|% 2,54
|
|Riyal
|7,1523
|7,1882
|% 2,19
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.981
|1.981
|25,93
|
|Altın Gr.
|1.716
|1.716
|61,26
|
|Cumhuriyet
|11.565
|11.739
|512,00
|
|Tam
|11.205
|11.479
|528,00
|
|Yarım
|5.604
|5.767
|266,00
|
|Çeyrek
|2.810
|2.883
|133,00
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,05
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|21,63
|21,65
|0,60
|
|B. Petrol
|79,54
|79,54
|1,03
|
Seans Raporu
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