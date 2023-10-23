***BFREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.10.2023 10:39
***BFREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BFREN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208480
BIST
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13:147.557
En Düşük
|Değişim
|: 0,62%
|| 46,30
|Açılış
|: 7.649
|
|Önceki Kapanış
|: 7.511
|
7.520
En Yüksek
7.681
13:1428,0528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1095
|Açılış
|: 28,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1100
|
28,0649
En Düşük
27,9396
13:1429,7674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1144
|Açılış
|: 29,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
29,8122
En Düşük
29,6380
13:141.783,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,41
|Açılış
|: 1.783,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.780,41
|
1.788,39
En Düşük
1.769,03
BIST En Aktif Hisseler13:14
|ORMA
|117,70
|421.837
|% 10,00
|
|TMPOL
|95,15
|23.779.469
|% 10,00
|
|INGRM
|549,00
|337.268.615
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.829,30
|237.945.439
|% 10,00
|
|KSTUR
|1.408,00
|3.718.528
|% 10,00
|
|PEKGY
|23,10
|545.965.548
|% -9,98
|
|ENSRI
|28,10
|34.649.940
|% -7,44
|
|BIOEN
|22,26
|520.910.239
|% -4,95
|
|OSMEN
|229,70
|70.225.565
|% -4,69
|
|AYCES
|464,70
|20.072.774
|% -4,40
|
|THYAO
|209,40
|4.158.722.565
|% 1,11
|
|TUPRS
|130,90
|1.958.673.373
|% 1,24
|
|ASTOR
|115,00
|1.421.608.001
|% -0,09
|
|PETKM
|20,40
|1.218.957.802
|% 0,29
|
|PGSUS
|700,00
|1.182.397.755
|% 2,62
|
|EKGYO
|6,97
|1.038.596.508
|% 0,72
|
|ZOREN
|5,79
|805.783.617
|% 1,22
|
|ODAS
|12,11
|907.266.370
|% 1,76
|
|IHLAS
|1,04
|69.673.909
|% 0,00
|
|KATMR
|2,50
|165.969.390
|% 2,04
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,0468
|28,0528
|% 0,39
|
|Euro
|29,7527
|29,7674
|% 0,39
|
|Sterlin
|33,9670
|34,1373
|% 0,24
|
|Frank
|31,3126
|31,5012
|% 0,37
|
|Riyal
|7,4590
|7,4964
|% 0,43
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.978
|-3,23
|
|Altın Gr.
|1.783
|1.783
|2,90
|
|Cumhuriyet
|12.267
|12.452
|-27,00
|
|Tam
|12.004
|12.087
|15,00
|
|Yarım
|6.020
|6.069
|8,00
|
|Çeyrek
|3.001
|3.034
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,20
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|20,87
|20,89
|-0,12
|
|B. Petrol
|91,90
|91,90
|-0,26
|