***BFREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.02.2024 10:31
***BFREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BFREN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250309
BIST
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13:379.385
En Düşük
|Değişim
|: 1,45%
|| 134,56
|Açılış
|: 9.322
|
|Önceki Kapanış
|: 9.250
|
9.321
En Yüksek
9.404
13:3730,8709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0319
|Açılış
|: 30,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 30,9500
|
30,8869
En Düşük
30,7699
13:3733,2876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0500
|Açılış
|: 33,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2800
|
33,4014
En Düşük
33,1863
13:372.004,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 9,23
|Açılış
|: 2.004,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.995,21
|
2.007,99
En Düşük
1.991,67
BIST En Aktif Hisseler13:34
|KSTUR
|2.832,50
|5.319.435
|% 10,00
|
|KAPLM
|141,90
|62.974.497
|% 10,00
|
|EUKYO
|22,44
|11.734.449
|% 10,00
|
|KERVN
|1,54
|8.164.578
|% 10,00
|
|AVTUR
|12,44
|27.109.199
|% 9,99
|
|VERUS
|287,75
|65.077.949
|% -6,88
|
|KARYE
|62,15
|149.147.042
|% -5,90
|
|ETYAT
|16,85
|16.001.398
|% -5,34
|
|SUNTK
|19,92
|30.187.505
|% -4,78
|
|SEGYO
|6,62
|113.032.523
|% -4,61
|
|THYAO
|284,25
|6.104.323.351
|% 0,62
|
|TUPRS
|176,00
|5.839.373.604
|% 5,39
|
|EREGL
|49,00
|4.436.172.875
|% -0,24
|
|ISCTR
|28,64
|4.328.828.005
|% 2,87
|
|YKBNK
|24,52
|3.684.960.631
|% 2,77
|
|ZOREN
|6,29
|2.462.592.693
|% 8,26
|
|ISCTR
|28,64
|4.328.828.005
|% 2,87
|
|YKBNK
|24,52
|3.684.960.631
|% 2,77
|
|AKFGY
|2,48
|324.001.581
|% -2,75
|
|EKGYO
|10,77
|1.250.742.537
|% 1,80
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,8649
|30,8697
|% 0,10
|
|Euro
|33,2836
|33,2949
|% 0,17
|
|Sterlin
|38,8263
|39,0210
|% 0,22
|
|Frank
|34,9126
|35,1229
|% 0,15
|
|Riyal
|8,2066
|8,2477
|% 0,10
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,11
|23,13
|% 0,66
|
|Platin
|910,24
|912,87
|% 0,66
|
|Paladyum
|958,62
|962,76
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,65
|82,65
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.018,67
|2.018,95
|% 0,66
|