***BFREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.02.2024 11:05
***BFREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BFREN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252912
BIST
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12:189.149
En Düşük
|Değişim
|: 0,96%
|| 86,74
|Açılış
|: 9.100
|
|Önceki Kapanış
|: 9.062
|
9.089
En Yüksek
9.166
12:1831,2264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0247
|Açılış
|: 31,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3072
En Düşük
31,1201
12:1833,9832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1303
|Açılış
|: 33,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7500
|
34,0964
En Düşük
33,7735
12:182.044,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 4,01
|Açılış
|: 2.044,59
|
|Önceki Kapanış
|: 2.040,58
|
2.048,08
En Düşük
2.035,77
BIST En Aktif Hisseler12:18
|ISYAT
|12,10
|55.834.403
|% 10,00
|
|LMKDC
|28,66
|75.490.669
|% 9,98
|
|BMSCH
|26,26
|103.962.842
|% 9,97
|
|BRKVY
|199,60
|28.146.550
|% 9,97
|
|ISGSY
|30,70
|31.516.527
|% 9,96
|
|EMNIS
|162,00
|2.436.480
|% -10,00
|
|SNKRN
|40,50
|1.492.911
|% -10,00
|
|ERSU
|28,16
|6.152.172
|% -9,97
|
|KARTN
|115,60
|255.098.955
|% -6,47
|
|YAPRK
|375,25
|182.404.589
|% -4,70
|
|EREGL
|45,96
|5.465.519.972
|% -2,00
|
|THYAO
|281,75
|3.241.245.985
|% 2,08
|
|PGSUS
|873,50
|3.220.049.192
|% 2,10
|
|REEDR
|67,60
|2.130.958.445
|% 7,39
|
|MIATK
|73,70
|2.060.485.196
|% 3,44
|
|EREGL
|45,96
|5.465.519.972
|% -2,00
|
|ISCTR
|10,98
|800.960.173
|% 0,18
|
|EKGYO
|11,28
|765.763.582
|% 1,17
|
|ZOREN
|5,45
|310.886.394
|% 0,37
|
|YKBNK
|23,32
|1.160.091.405
|% 1,39
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,2226
|31,2264
|% 0,08
|
|Euro
|33,9668
|33,9832
|% 0,38
|
|Sterlin
|39,4372
|39,6349
|% 0,13
|
|Frank
|35,4114
|35,6248
|% 0,12
|
|Riyal
|8,3014
|8,3430
|% 0,08
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,40
|22,45
|% 0,66
|
|Platin
|887,22
|889,09
|% 0,66
|
|Paladyum
|943,50
|947,01
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,89
|81,89
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,13
|2.035,42
|% 0,66
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