***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
31.03.2023 18:35
***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
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Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu tarafından, Denetimden Sorumlu Komitenin tavsiyesi dikkate alınarak, Türk Ticaret Kanunu'nun "Denetleme" ile ilgili Madde 397 ile Madde 406'da yer alan düzenlemeleri ve Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar uyarınca Şirketimiz 2023 hesap dönemi için İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 479920 sicil numarası ile kayıtlı, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. N 27 D. 54-57-59 Kat:2-3-4 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (Mersis N 0435030326000017, Vergi Kimlik N 4350303260, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi) Şirketimiz bağımsız denetçisi olarak seçilmesine Şirket bağımsız denetçisinin Türk Ticaret Kanunu madde 402 ile madde 404 arasında yer alan görevleri yerine getirmesine ve bu hususun Şirketin 2022 yılı olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130551
BIST
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|DERIM
|10,69
|64.061.153
|% 9,98
|
|EKSUN
|86,50
|44.792.122
|% 9,98
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|OYLUM
|3,64
|43.102.479
|% 9,97
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|OYAYO
|10,61
|7.866.621
|% 9,95
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|ONCSM
|175,80
|91.880.480
|% 9,94
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|AKFYE
|17,10
|2.485.991.224
|% -10,00
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|ALFAS
|283,50
|1.182.758.542
|% -10,00
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|ISKUR
|675.000,00
|675.000
|% -10,00
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|EMKEL
|9,02
|48.566.415
|% -9,98
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|DGGYO
|42,94
|4.174.369
|% -9,98
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|ASTOR
|52,85
|2.985.954.248
|% -1,40
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|KOZAL
|21,60
|2.957.247.315
|% 3,15
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|ISCTR
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|% -4,07
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|TUPRS
|530,10
|2.525.732.555
|% -1,65
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|AKFYE
|17,10
|2.485.991.224
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|SKBNK
|2,57
|896.008.903
|% 9,83
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|ISCTR
|12,97
|2.806.080.016
|% -4,07
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|ALBRK
|2,90
|509.149.349
|% 3,20
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|YKBNK
|9,57
|1.356.369.036
|% -3,43
|
|AKFYE
|17,10
|2.485.991.224
|% -10,00
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|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
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|19,1883
|% 0,11
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|Euro
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|20,8631
|% -0,36
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|Sterlin
|23,6258
|23,7443
|% -0,22
|
|Frank
|20,8970
|21,0229
|% -0,04
|
|Riyal
|5,0953
|5,1208
|% 0,07
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|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.979
|1.979
|-1,60
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|Altın Gr.
|1.220
|1.220
|-0,60
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|Cumhuriyet
|8.241
|8.366
|84,00
|
|Tam
|8.230
|8.330
|12,00
|
|Yarım
|4.035
|4.076
|6,00
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|Çeyrek
|2.017
|2.038
|3,00
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|Gümüş.Ons
|24,14
|24,16
|0,24
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|Gümüş Gr.
|14,88
|14,90
|0,15
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|B. Petrol
|79,56
|79,56
|0,96
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