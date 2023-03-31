***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıGüney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim ŞirketiHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu tarafından, Denetimden Sorumlu Komitenin tavsiyesi dikkate alınarak, Türk Ticaret Kanunu'nun "Denetleme" ile ilgili Madde 397 ile Madde 406'da yer alan düzenlemeleri ve Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar uyarınca Şirketimiz 2023 hesap dönemi için İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 479920 sicil numarası ile kayıtlı, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. N 27 D. 54-57-59 Kat:2-3-4 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (Mersis N 0435030326000017, Vergi Kimlik N 4350303260, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi) Şirketimiz bağımsız denetçisi olarak seçilmesine Şirket bağımsız denetçisinin Türk Ticaret Kanunu madde 402 ile madde 404 arasında yer alan görevleri yerine getirmesine ve bu hususun Şirketin 2022 yılı olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130551BIST