***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
14.02.2023 19:54
***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 30.12.2022 tarihli kararı doğrultusunda, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinde değişiklik yapılmasına karar verilmiş ve 06.01.2023 tarihinde esas sözleşme tadil metnine uygun görüşü verilmesi talebiyle SPK'ya başvurulmuştu. SPK'nın 14.02.2023 tarih ve E-29833736-110.04.04-33168 sayılı yazısı ile tadil metnimiz işbu açıklamanın ekinde yer aldığı şekliyle onaylanmıştır.
Esas Sözleşme tadil tasarısı, Ticaret Bakanlığı'nın da onayını takiben yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
EK– SPK'nın 14.02.2023 tarih ve E-29833736-110.04.04-33168 sayılı yazısı ile onaylanan Esas Sözleşme Tadil Metni
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113240
BIST
10:424.505
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|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
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|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
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|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8389
|18,8471
|% 0,04
|
|Euro
|20,2309
|20,2405
|% 0,19
|
|Sterlin
|22,8927
|23,0075
|% 0,41
|
|Frank
|20,3866
|20,5095
|% -0,12
|
|Riyal
|5,0063
|5,0314
|% -0,01
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|1,77
|
|Altın Gr.
|1.122
|1.122
|-1,14
|
|Cumhuriyet
|7.633
|7.748
|42,00
|
|Tam
|7.624
|7.703
|23,00
|
|Yarım
|3.725
|3.769
|11,00
|
|Çeyrek
|1.862
|1.885
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,89
|21,91
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|13,23
|13,25
|-0,07
|
|B. Petrol
|85,56
|85,56
|-1,05
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