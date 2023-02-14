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***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

14.02.2023 19:54
***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Yönetim Kurulumuzun 30.12.2022 tarihli kararı doğrultusunda, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinde değişiklik yapılmasına karar verilmiş ve 06.01.2023 tarihinde esas sözleşme tadil metnine uygun görüşü verilmesi talebiyle SPK'ya başvurulmuştu. SPK'nın 14.02.2023 tarih ve E-29833736-110.04.04-33168 sayılı yazısı ile tadil metnimiz işbu açıklamanın ekinde yer aldığı şekliyle onaylanmıştır.
Esas Sözleşme tadil tasarısı, Ticaret Bakanlığı'nın da onayını takiben yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
EK– SPK'nın 14.02.2023 tarih ve E-29833736-110.04.04-33168 sayılı yazısı ile onaylanan Esas Sözleşme Tadil Metni
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113240


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