***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinde yapılması planlanan değişikliklere ilişkin Esas Sözleşme Tadil Tasarısı 27 Nisan 2023 tarihli 2022 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında paysahiplerimiz tarafından onaylanmış olup genel kurul kararı Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından28.04.2023 tarihinde tescil edilmiştir.Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142948BIST