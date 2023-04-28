***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinde yapılması planlanan değişiklikler 27 Nisan 2023 tarihli 2022 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimiz tarafından onaylanmış olup genel kurulkararı Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 28.04.2023 tarihinde tescil edilmiş ve Türkiye TicaretSicil Gazetesinde ilan edilmiştir.Şirket Esas Sözleşmesi'nin güncel hali ekte yer almaktadır.Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No7 28/04/2023 28/04/2023 10821http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142986BIST