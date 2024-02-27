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***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme

27.02.2024 15:52
***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme


***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar

     Şirketimiz esas sözleşmesinin ‘Şirketin Sermayesi' başlıklı 7. maddesinin tadili Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 26.02.2024 tarihinde tescil edilmiştir. Tescile ilişkin ilan, 27.02.2024 tarih ve 11031 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
Şirket Esas Sözleşmesi'nin güncel hali ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 26/02/2024 27/02/2024 11031



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252303


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