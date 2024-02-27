***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimiz esas sözleşmesinin ‘Şirketin Sermayesi' başlıklı 7. maddesinin tadili Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 26.02.2024 tarihinde tescil edilmiştir. Tescile ilişkin ilan, 27.02.2024 tarih ve 11031 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.Şirket Esas Sözleşmesi'nin güncel hali ekte yer almaktadır.Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No7 26/02/2024 27/02/2024 11031http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252303BIST