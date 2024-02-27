***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
27.02.2024 15:52
***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimiz esas sözleşmesinin ‘Şirketin Sermayesi' başlıklı 7. maddesinin tadili Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 26.02.2024 tarihinde tescil edilmiştir. Tescile ilişkin ilan, 27.02.2024 tarih ve 11031 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
Şirket Esas Sözleşmesi'nin güncel hali ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 26/02/2024 27/02/2024 11031
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252303
BIST
'
17:149.234
En Düşük
|Değişim
|: -1,08%
|| -100,34
|Açılış
|: 9.351
|
|Önceki Kapanış
|: 9.334
|
9.186
En Yüksek
9.351
17:1431,1502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0481
|Açılış
|: 31,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3254
En Düşük
31,0419
17:1433,7856
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0092
|Açılış
|: 33,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7800
|
34,0243
En Düşük
33,7153
17:142.037,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 4,99
|Açılış
|: 2.037,46
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032,06
|
2.048,30
En Düşük
2.027,30
BIST En Aktif Hisseler17:14
|ISATR
|1.426.550,00
|1.426.550
|% 11.999,80
|
|PATEK
|99,55
|31.887.756
|% 10,00
|
|EDATA
|33,00
|244.510.644
|% 10,00
|
|FONET
|30,14
|273.879.098
|% 10,00
|
|TMPOL
|108,90
|103.869.688
|% 10,00
|
|AYCES
|900,00
|520.596.032
|% -10,00
|
|PKENT
|388,25
|519.015.132
|% -9,97
|
|SODSN
|134,60
|3.603.193
|% -9,97
|
|ERSU
|34,74
|32.361.182
|% -9,95
|
|IHYAY
|3,11
|78.029.909
|% -9,86
|
|THYAO
|282,25
|10.807.844.301
|% -1,14
|
|EREGL
|46,96
|9.989.529.663
|% 3,03
|
|MIATK
|80,80
|6.414.088.673
|% 4,80
|
|REEDR
|70,90
|6.191.190.290
|% 6,14
|
|SASA
|40,36
|4.373.226.361
|% 1,51
|
|ZOREN
|5,46
|1.377.262.067
|% -3,87
|
|EREGL
|46,96
|9.989.529.663
|% 3,03
|
|PSGYO
|7,26
|1.494.597.978
|% -5,10
|
|EKGYO
|11,38
|2.135.306.045
|% -2,15
|
|ISCTR
|11,23
|2.027.987.432
|% -2,04
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1428
|31,1502
|% 0,15
|
|Euro
|33,7778
|33,7856
|% -0,03
|
|Sterlin
|39,3655
|39,5629
|% 0,09
|
|Frank
|35,2444
|35,4567
|% 0,15
|
|Riyal
|8,2797
|8,3213
|% 0,16
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,63
|22,67
|% 0,66
|
|Platin
|891,91
|893,60
|% 0,66
|
|Paladyum
|964,38
|969,61
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,06
|82,06
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,81
|2.036,10
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:14
daha fazla
-
17:29SKTAS
Yüzde -4.70 oranında düşüşle 5.07 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 404, 455 adet işlem
-
17:28BORLS
Yüzde -4.11 oranında düşüşle 36.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 364, 497 adet işlem
-
17:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, ENKAI, ODAS
-
17:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, SASA, ARCLK
-
17:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -89, 5 kaybederek (% -1.10 ) 8, 077