***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar30.09.2023 Faaliyet Raporu ekte yer almaktadır.Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.30.09.2022 Faaliyet Raporu ekte yer almaktadır.Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.30.09.2022 Faaliyet Raporu ekte yer almaktadır.Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.30.09.2022 Faaliyet Raporu ekte yer almaktadır.Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.30.09.2022 Faaliyet Raporu ekte yer almaktadır.Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212032BIST