***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiÜretime kısmen ara verilmesiDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiÜretim faaliyetleriFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniMüşteriler nezdindeki üretim faaliyetlerine ara verilmesiVarsa Yetkili Organ Karar TarihiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik TarihiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiKısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısıİşe kısmen ara verme nedeniyle iş akdi feshi öngörülmemektedirÖdenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan Tedbirlerİş Sürekliliği Planı çerçevesinde gerekli çalışmalar yerine getirilecektirYeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarMüşterilerin faaliyetlerine yeniden başlamasıYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih20.04.2020Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiHerhangi bir etki beklenmemektedirAçıklamalar31 Mart 2020 tarihli açıklamamızda, tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde fabrikamızda 13 Nisan 2020 tarihine kadar üretime ara vereceğimiz kamuya açıklanmış olup, yaşanan gelişmeler sonucunda bu süre 20 Nisan 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla ayrıca paylaşılacaktır.Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836112BIST