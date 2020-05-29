***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiÜretim faaliyetleriDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiÜretim faaliyetleriFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniMüşteriler nezdindeki üretim faaliyetlerine ara verilmesiVarsa Yetkili Organ Karar TarihiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik TarihiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiKısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısıİşe kısmen ara verme nedeniyle iş akdi feshi öngörülmemektedirÖdenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan Tedbirlerİş Sürekliliği Planı çerçevesinde gerekli çalışmalar yerine getirilecektirYeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarMüşterilerin faaliyetlerine yeniden başlamasıYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih01.07.2020Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiHerhangi bir etki beklenmemektedir.Açıklamalar04 Mayıs 2020 tarihli açıklamamızda, fabrikamızda bazı hatlarda düşük kapasite ile çalışmalar yapılacağı kamuya açıklanmıştı. Üretime tam geçiş tarihi olarak 01 Haziran 2020 öngörülmesine rağmen, müşterilerimizin de çalışma kapasitesi gözönüne alınarak söz konusu süre 30 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu süreçte çalışanların sağlığının korunması amacıyla koruyucu ekipman kullanılması ve sosyal mesafe kurallarına uyum için gerekli tüm tedbirler alınaraktan düşük kapasite ile üretimimiz devam edecektir. Konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla ayrıca paylaşılacaktır.Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847869BIST