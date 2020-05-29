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***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

29.05.2020 20:44
GÜNCEL HABERLER



***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bildirime Konu Durumun Niteliği
Üretim faaliyetleri
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Üretim faaliyetleri
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Müşteriler nezdindeki üretim faaliyetlerine ara verilmesi
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
-
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
-
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
İşe kısmen ara verme nedeniyle iş akdi feshi öngörülmemektedir
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
-
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
İş Sürekliliği Planı çerçevesinde gerekli çalışmalar yerine getirilecektir
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Müşterilerin faaliyetlerine yeniden başlaması
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
01.07.2020
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Herhangi bir etki beklenmemektedir.
Açıklamalar

04 Mayıs 2020 tarihli açıklamamızda, fabrikamızda bazı hatlarda düşük kapasite ile çalışmalar yapılacağı kamuya açıklanmıştı. Üretime tam geçiş tarihi olarak 01 Haziran 2020 öngörülmesine rağmen, müşterilerimizin de çalışma kapasitesi gözönüne alınarak söz konusu süre 30 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu süreçte çalışanların sağlığının korunması amacıyla koruyucu ekipman kullanılması ve sosyal mesafe kurallarına  uyum için gerekli tüm tedbirler alınaraktan düşük kapasite ile üretimimiz devam edecektir. Konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla ayrıca paylaşılacaktır.
 
 Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847869


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MRSHL 63,25 11.913.183 % 10,00  
ISBTR 58.900,00 1.631.752 % 9,99  
PKENT 188,50 2.474.454 % 9,98  
FENER 11,83 203.792.841 % 9,94  
EGGUB 66,40 5.944.724 % 9,93  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3732 8,4152 % 0,05  
Frank 7,0625 7,1050 % 0,36  
Riyal 1,8103 1,8194 % 0,09  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.735 1.735 16,35  
Altın Gr. 381 381 4,36  
Cumhuriyet 2.468 2.500 26,40  
Tam 2.541 2.569 19,50  
Yarım 1.240 1.254 13,20  
Çeyrek 620 628 6,60  
Gümüş.Ons 17,88 17,91 0,53  
Gümüş Gr. 3,92 3,93 0,12  
B. Petrol 36,16 36,16 0,13  
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