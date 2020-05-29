***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
29.05.2020 07:48
***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 48.024.131 53.767.696
Satışların Maliyeti
13 -40.591.490 -39.958.212
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.432.641 13.809.484
BRÜT KAR (ZARAR)
7.432.641 13.809.484
Genel Yönetim Giderleri
-173.421 -182.611
Pazarlama Giderleri
-1.742.440 -1.896.580
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.331.398 1.135.219
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-519.062 -687.567
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.329.116 12.177.945
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.329.116 12.177.945
Finansman Gelirleri
2.230.575 1.726.734
Finansman Giderleri
-488.543 -454.869
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.071.148 13.449.810
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.780.130 -1.661.563
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -2.064.759 -2.299.317
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 284.629 637.754
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.291.018 11.788.247
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.291.018 11.788.247
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.291.018 11.788.247
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 15 2,51640000 4,71530000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.266.113 3.510.815
Dönem Karı (Zararı)
6.291.018 11.788.247
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.291.018 11.788.247
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.475.304 6.229.810
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 2.200.925 1.713.375
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.526.650 3.156.375
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 411.921 575.809
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9 2.114.729 2.580.566
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-32.401 -139.169
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-49.675 -173.819
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
109.428 145.113
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-92.154 -110.463
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 1.780.130 1.661.563
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-162.334
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-162.334
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.500.209 -14.507.242
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.737.284 109.081
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.753.078 -874.712
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.984.206 983.793
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-344 -9.982
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -344 -9.982
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.792.953 -1.502.812
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 1.082.652 -611.528
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.199.372 -11.580.632
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
16 -5.846.231 -5.366.288
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -1.353.141 -6.214.344
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
159.393 181.388
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.486.869 -1.092.757
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
11 -767.244 254.069
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
11 -719.625 -1.346.826
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.266.113 3.510.815
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -113.101
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
220.184
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
220.184
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-333.285
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-328.206
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.079
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.608.701 -1.389.670
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-935.544 -863.776
Alınan Faiz
49.675 162.722
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-312.581
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.722.832 -376.035
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.657.412 2.008.044
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.657.412 2.008.044
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.605.360 29.406.313
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
30.262.772 31.414.357
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 30.262.772 23.605.360
Ticari Alacaklar
28.823.815 37.468.945
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16 2.899.514 5.652.592
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 25.924.301 31.816.353
Stoklar
6 18.033.097 14.240.144
Peşin Ödenmiş Giderler
7 1.007.658 338.569
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.007.658 338.569
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 1.751.741
Diğer Dönen Varlıklar
11 1.662.022 894.778
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.662.022 894.778
ARA TOPLAM
79.789.364 78.299.537
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
79.789.364 78.299.537
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
5 30.677 30.333
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
30.677 30.333
Maddi Duran Varlıklar
8 26.420.799 28.460.093
Arazi ve Arsalar
27.090 27.090
Tesis, Makine ve Cihazlar
17.583.528 16.900.787
Mobilya ve Demirbaşlar
1.841.727 1.908.814
Yapılmakta Olan Yatırımlar
189.289 2.145.616
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
6.779.165 7.477.786
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
702.989 773.009
Diğer Haklar
702.989 773.009
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 1.862.461 1.577.832
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
29.016.926 30.841.267
TOPLAM VARLIKLAR
108.806.290 109.140.804
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.849.113 3.766.177
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.849.113 3.766.177
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.849.113 3.766.177
Ticari Borçlar
13.509.826 20.709.198
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
16 1.771.089 7.617.320
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 11.738.737 13.091.878
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
5 498.671 339.278
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 305.290 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.349.364 2.825.987
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 1.894.602 2.485.955
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 2.454.762 340.032
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 1.201.865 1.921.490
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.201.865 1.921.490
ARA TOPLAM
23.714.129 29.562.130
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.714.129 29.562.130
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.542.094 7.548.829
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.542.094 7.548.829
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.542.094 7.548.829
Uzun Vadeli Karşılıklar
10 4.649.014 4.419.810
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.649.014 4.419.810
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.191.108 11.968.639
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
34.905.237 41.530.769
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
73.901.053 67.610.035
Ödenmiş Sermaye
12 2.500.000 2.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 28.136.683 28.136.683
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.289.780 -1.289.780
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.289.780 -1.289.780
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.289.780 -1.289.780
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 8.884.811 8.884.811
Yasal Yedekler
8.884.811 8.884.811
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29.378.321 2.006.776
Net Dönem Karı veya Zararı
6.291.018 27.371.545
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
73.901.053 67.610.035
TOPLAM KAYNAKLAR
108.806.290 109.140.804
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 28.136.683 -728.812 6.162.748 1.508.967 34.191.054 71.770.640 71.770.640
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-3.625.549 -3.625.549 -3.625.549
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-3.625.549 -3.625.549 -3.625.549
Transferler
34.191.054 -34.191.054
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
11.788.247 11.788.247 11.788.247
Dönem Karı (Zararı)
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
11.788.247 11.788.247 11.788.247
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 28.136.683 -728.812 6.162.748 32.074.472 11.788.247 79.933.338 79.933.338
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 28.136.683 -1.289.780 8.884.811 2.006.776 27.371.545 67.610.035 67.610.035
Transferler
27.371.545 -27.371.545
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.291.018 6.291.018 6.291.018
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
6.291.018 6.291.018 6.291.018
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 28.136.683 -1.289.780 8.884.811 29.378.321 6.291.018 73.901.053 73.901.053
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.291.018 11.788.247
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.291.018 11.788.247
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.291.018 11.788.247
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847553
BIST