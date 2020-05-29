***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 48.024.131 53.767.696Satışların Maliyeti13 -40.591.490 -39.958.212TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.432.641 13.809.484BRÜT KAR (ZARAR)7.432.641 13.809.484Genel Yönetim Giderleri-173.421 -182.611Pazarlama Giderleri-1.742.440 -1.896.580Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.331.398 1.135.219Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-519.062 -687.567ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.329.116 12.177.945FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)6.329.116 12.177.945Finansman Gelirleri2.230.575 1.726.734Finansman Giderleri-488.543 -454.869SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.071.148 13.449.810Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.780.130 -1.661.563Dönem Vergi (Gideri) Geliri14 -2.064.759 -2.299.317Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 284.629 637.754SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.291.018 11.788.247DÖNEM KARI (ZARARI)6.291.018 11.788.247Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları6.291.018 11.788.247Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 15 2,51640000 4,71530000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.266.113 3.510.815Dönem Karı (Zararı)6.291.018 11.788.247Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)6.291.018 11.788.247Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.475.304 6.229.810Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 2.200.925 1.713.375Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.526.650 3.156.375Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 411.921 575.809Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler9 2.114.729 2.580.566Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-32.401 -139.169Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-49.675 -173.819Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler109.428 145.113Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-92.154 -110.463Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 1.780.130 1.661.563Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-162.334Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-162.334İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.500.209 -14.507.242Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8.737.284 109.081İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)2.753.078 -874.712İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5.984.206 983.793Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-344 -9.982İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -344 -9.982Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.792.953 -1.502.812Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7 1.082.652 -611.528Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-7.199.372 -11.580.632İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)16 -5.846.231 -5.366.288İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 -1.353.141 -6.214.344Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)159.393 181.388İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.486.869 -1.092.757Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)11 -767.244 254.069Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)11 -719.625 -1.346.826Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları10.266.113 3.510.815YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -113.101Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri220.184Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri220.184Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-333.285Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-328.206Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.079FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.608.701 -1.389.670Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-935.544 -863.776Alınan Faiz49.675 162.722Vergi İadeleri (Ödemeleri)-312.581Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-2.722.832 -376.035YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.657.412 2.008.044NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.657.412 2.008.044DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23.605.360 29.406.313DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ30.262.772 31.414.357Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 30.262.772 23.605.360Ticari Alacaklar28.823.815 37.468.945İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar16 2.899.514 5.652.592İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 25.924.301 31.816.353Stoklar6 18.033.097 14.240.144Peşin Ödenmiş Giderler7 1.007.658 338.569İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.007.658 338.569Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar14 1.751.741Diğer Dönen Varlıklar11 1.662.022 894.778İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.662.022 894.778ARA TOPLAM79.789.364 78.299.537TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR79.789.364 78.299.537DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar5 30.677 30.333İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar30.677 30.333Maddi Duran Varlıklar8 26.420.799 28.460.093Arazi ve Arsalar27.090 27.090Tesis, Makine ve Cihazlar17.583.528 16.900.787Mobilya ve Demirbaşlar1.841.727 1.908.814Yapılmakta Olan Yatırımlar189.289 2.145.616Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar6.779.165 7.477.786Maddi Olmayan Duran Varlıklar702.989 773.009Diğer Haklar702.989 773.009Ertelenmiş Vergi Varlığı14 1.862.461 1.577.832TOPLAM DURAN VARLIKLAR29.016.926 30.841.267TOPLAM VARLIKLAR108.806.290 109.140.804KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.849.113 3.766.177İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.849.113 3.766.177Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.849.113 3.766.177Ticari Borçlar13.509.826 20.709.198İlişkili Taraflara Ticari Borçlar16 1.771.089 7.617.320İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 11.738.737 13.091.878Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar5 498.671 339.278Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü14 305.290 0Kısa Vadeli Karşılıklar4.349.364 2.825.987Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 1.894.602 2.485.955Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9 2.454.762 340.032Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 1.201.865 1.921.490İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.201.865 1.921.490ARA TOPLAM23.714.129 29.562.130TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.714.129 29.562.130UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6.542.094 7.548.829İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6.542.094 7.548.829Kiralama İşlemlerinden Borçlar6.542.094 7.548.829Uzun Vadeli Karşılıklar10 4.649.014 4.419.810Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar4.649.014 4.419.810TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.191.108 11.968.639TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER34.905.237 41.530.769ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar73.901.053 67.610.035Ödenmiş Sermaye12 2.500.000 2.500.000Sermaye Düzeltme Farkları12 28.136.683 28.136.683Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.289.780 -1.289.780Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.289.780 -1.289.780Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.289.780 -1.289.780Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 8.884.811 8.884.811Yasal Yedekler8.884.811 8.884.811Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları29.378.321 2.006.776Net Dönem Karı veya Zararı6.291.018 27.371.545TOPLAM ÖZKAYNAKLAR73.901.053 67.610.035TOPLAM KAYNAKLAR108.806.290 109.140.804Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.500.000 28.136.683 -728.812 6.162.748 1.508.967 34.191.054 71.770.640 71.770.640Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-3.625.549 -3.625.549 -3.625.549Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-3.625.549 -3.625.549 -3.625.549Transferler34.191.054 -34.191.054Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)11.788.247 11.788.247 11.788.247Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)11.788.247 11.788.247 11.788.247Dönem Sonu Bakiyeler2.500.000 28.136.683 -728.812 6.162.748 32.074.472 11.788.247 79.933.338 79.933.338Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.500.000 28.136.683 -1.289.780 8.884.811 2.006.776 27.371.545 67.610.035 67.610.035Transferler27.371.545 -27.371.545Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)6.291.018 6.291.018 6.291.018Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)6.291.018 6.291.018 6.291.018Dönem Sonu Bakiyeler2.500.000 28.136.683 -1.289.780 8.884.811 29.378.321 6.291.018 73.901.053 73.901.053Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)6.291.018 11.788.247DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.291.018 11.788.247Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları6.291.018 11.788.247http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847553BIST