***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 128.600.566 161.234.835 56.191.759 43.114.801Satışların Maliyeti13 -109.833.815 -133.464.952 -44.951.600 -41.026.002TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)18.766.751 27.769.883 11.240.159 2.088.799BRÜT KAR (ZARAR)18.766.751 27.769.883 11.240.159 2.088.799Genel Yönetim Giderleri-523.860 -517.922 -176.355 -166.317Pazarlama Giderleri-4.662.576 -6.254.248 -2.021.306 -1.753.039Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler3.341.712 2.868.851 1.264.799 672.411Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-2.177.758 -1.980.950 -1.201.145 -606.282ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)14.744.269 21.885.614 9.106.152 235.572Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler820.136 256.801 52.176 91.629FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)15.564.405 22.142.415 9.158.328 327.201Finansman Gelirleri8.639.409 4.238.641 4.333.483 837.281Finansman Giderleri-1.157.714 -2.293.916 -329.376 -1.324.194SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)23.046.100 24.087.140 13.162.435 -159.712Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.051.021 -3.750.471 -2.862.690 268.166Dönem Vergi (Gideri) Geliri14 -4.014.784 -4.470.981 -2.000.199 479.451Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 -1.036.237 720.510 -862.491 -211.285SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)17.995.079 20.336.669 10.299.745 108.454DÖNEM KARI (ZARARI)17.995.079 20.336.669 10.299.745 108.454Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları17.995.079 20.336.669 10.299.745 108.454Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç 15 0,07200000 0,08135000 0,04120000 0,00043000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI20.252.479 28.232.775Dönem Karı (Zararı)17.995.079 20.336.669Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)17.995.079 20.336.669Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler16.508.724 15.790.944Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,13 6.775.706 5.698.092Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.261.375 6.973.037Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 1.149.040 1.928.851Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler8 4.112.335 5.044.186Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler240.758 -465.483Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-125.273 -640.633Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler378.962 406.264Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-12.931 -231.114Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 5.051.021 3.750.470Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-820.136 -165.172Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-820.136 -165.172İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-14.251.324 -7.894.838Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.599.091 9.326.979İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)16 1.014.297 -1.745.806İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -6.613.388 11.072.785Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5.890 -22.278İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5.890 -22.278Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 760.148 -544.589Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -122.513 -155.524Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-11.530.059 -13.235.724İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)16 -6.825.732 -6.463.414İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 -4.704.327 -6.772.310Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)8 76.335 -35.042İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.157.966 -3.228.660Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)10 324.691 -1.129.500Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)10 1.833.275 -2.099.160Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları20.252.479 28.232.775YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI89.041 -3.573.465Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri820.136 256.801Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri820.136 256.801Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-731.095 -3.830.266Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -650.954 -3.816.797Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-80.141 -13.469FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-11.813.243 -35.428.758Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.093.306 -2.715.323Ödenen Temettüler-5.558.644 -27.345.634Alınan Faiz125.273 637.449Vergi İadeleri (Ödemeleri)14 -2.169.905 -4.783.558Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)9 -1.116.661 -1.221.692YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.528.277 -10.769.448NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.528.277 -10.769.448DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23.605.360 29.406.313DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ32.133.637 18.636.865Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 32.133.637 23.605.360Ticari Alacaklar4 43.080.967 38.395.417İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4,16 4.638.295 5.652.592İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 38.442.672 32.742.825Stoklar6 13.479.995 14.240.144Peşin Ödenmiş Giderler11 461.082 338.569İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler461.082 338.569Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar14 1.751.741Diğer Dönen Varlıklar10 570.086 894.778İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar570.086 894.778ARA TOPLAM89.725.767 79.226.009TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR89.725.767 79.226.009DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar5 24.442 30.333İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 24.442 30.333Maddi Duran Varlıklar17.070.557 20.982.307Arazi ve Arsalar27.090 27.090Tesis, Makine ve Cihazlar15.334.740 16.900.788Mobilya ve Demirbaşlar1.708.727 1.908.814Yapılmakta Olan Yatırımlar2.145.615Kullanım Hakkı Varlıkları7 5.463.924 7.477.786Maddi Olmayan Duran Varlıklar643.936 773.009Diğer Haklar643.936 773.009Ertelenmiş Vergi Varlığı14 541.595 1.577.832TOPLAM DURAN VARLIKLAR23.744.454 30.841.267TOPLAM VARLIKLAR113.470.221 110.067.276KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar18 3.968.957 3.766.177İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar18 3.968.957 3.766.177Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 3.968.957 3.766.177Ticari Borçlar4 9.179.139 21.635.670İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4,16 791.588 7.617.320İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 8.387.551 14.018.350Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar5 415.613 339.278Diğer Borçlar5,16 16.745.519İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5,16 16.745.519Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü93.138Kısa Vadeli Karşılıklar8 6.247.969 2.825.987Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar8 1.795.600 2.485.955Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar8 4.452.369 340.032Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 3.754.765 1.921.490İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.754.765 1.921.490ARA TOPLAM40.405.100 30.488.602TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER40.405.100 30.488.602UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar18 4.546.756 7.548.829İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4.546.756 7.548.829Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 4.546.756 7.548.829Uzun Vadeli Karşılıklar9 5.147.827 4.419.810Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 5.147.827 4.419.810TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.694.583 11.968.639TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER50.099.683 42.457.241ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar63.370.538 67.610.035Ödenmiş Sermaye12 2.500.000 2.500.000Sermaye Düzeltme Farkları12 28.136.683 28.136.683Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.289.780 -1.289.780Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.289.780 -1.289.780Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.289.780 -1.289.780Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11.095.768 8.884.811Yasal Yedekler11.095.768 8.884.811Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları4.932.788 2.006.776Net Dönem Karı veya Zararı17.995.079 27.371.545TOPLAM ÖZKAYNAKLAR63.370.538 67.610.035TOPLAM KAYNAKLAR113.470.221 110.067.276Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.500.000 28.136.683 -728.812 6.162.748 1.508.967 34.191.054 71.770.640 71.770.640Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-3.625.548 -3.625.548 -3.625.548Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-3.625.548 -3.625.548 -3.625.548Transferler2.722.063 31.468.991 -34.191.054Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)20.336.669 20.336.669 20.336.669Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)20.336.669 20.336.669 20.336.669Kar Payları-27.345.634 -27.345.634 -27.345.634Dönem Sonu Bakiyeler2.500.000 28.136.683 -728.812 8.884.811 2.006.776 20.336.669 61.136.127 61.136.127Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.500.000 28.136.683 -1.289.780 8.884.811 2.006.776 27.371.545 67.610.035 67.610.035Transferler2.210.957 25.160.590 -27.371.545Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17.995.079 17.995.079 17.995.079Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)17.995.079 17.995.079 17.995.079Kar Payları-22.234.576 -22.234.576 -22.234.576Dönem Sonu Bakiyeler2.500.000 28.136.683 -1.289.780 11.095.768 4.932.790 17.995.079 63.370.538 63.370.538Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)17.995.079 20.336.669 10.299.745 108.454DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)17.995.079 20.336.669 10.299.745 108.454Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları17.995.079 20.336.669 10.299.745 108.454http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885063BIST