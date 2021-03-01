***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 207.861.975 211.351.441Satışların Maliyeti17 -179.096.214 -178.219.619TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)28.765.761 33.131.822BRÜT KAR (ZARAR)17 28.765.761 33.131.822Genel Yönetim Giderleri18 -719.088 -682.072Pazarlama Giderleri18 -7.942.625 -7.935.944Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 6.602.082 6.124.887Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -4.388.061 -2.817.432ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)22.318.069 27.821.261Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler820.137 153.314Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-159FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)23.138.206 27.974.416Finansman Gelirleri21 9.555.621 5.650.274Finansman Giderleri21 -4.341.723 -2.763.524SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)28.352.104 30.861.166Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.824.300 -3.489.621Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 -4.650.246 -3.255.618Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 -174.054 -234.003SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)23.527.804 27.371.545DÖNEM KARI (ZARARI)23.527.804 27.371.545Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları23.527.804 27.371.545Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç 24 9,41110000 10,94860000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI29.917.428 32.636.044Dönem Karı (Zararı)23.527.804 27.371.545Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)23.527.804 27.371.545Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler17.203.831 13.867.014Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,8,9 9.184.900 7.815.497Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler42.197 188.762Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 241.936 -137.713Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -199.739 326.475Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.522.534 2.742.803Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 2.537.970 2.568.171Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler12 -15.436 174.632Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.450.037 -216.514Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler21 -212.523 -744.645Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21 1.662.560 528.131Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman GideriVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 4.824.300 3.489.621Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-820.137 -153.155Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-820.137 -153.155İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-6.990.398 -1.660.191Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-15.745.318 1.154.143İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 5.330.308 -3.127.159İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -21.075.626 4.281.302Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 6.480 -26.617İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6.480 -26.617Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 -2.497.492 -492.556Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 127.675 -29.658Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.087.516 -430.276İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 1.302.398 -39.907İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 6.785.118 -390.369Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)5 172.382 65.608Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 69.588İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)69.588İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.788.771 -1.900.835Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)14 739.171 -571.524Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)14 2.049.600 -1.329.311Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları33.741.237 39.578.368Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -1.647.788 -1.622.384Vergi İadeleri (Ödemeleri)23 -2.176.021 -5.319.940YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.482.957 -7.931.032Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri922.273 2.442.512Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri922.273 2.442.512Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.405.230 -10.373.544Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7,8 -3.616.637 -9.964.975Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -788.593 -408.569FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.257.141 -30.505.965Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları10 -3.911.020 -3.904.976Ödenen Temettüler-5.558.644 -27.345.634Alınan Faiz212.523 744.645YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3 17.177.330 -5.800.953NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)17.177.330 -5.800.953DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 23.605.360 29.406.313DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ40.782.690 23.605.360Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 40.782.690 23.605.360Ticari Alacaklar53.898.799 38.395.417İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 322.284 5.652.592İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 53.576.515 32.742.825Stoklar6 16.937.375 14.240.144Peşin Ödenmiş Giderler15 210.894 338.569İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler210.894 338.569Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar23 1.751.741Diğer Dönen Varlıklar14 155.607 894.778İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar155.607 894.778ARA TOPLAM111.985.365 79.226.009TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR111.985.365 79.226.009DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar5 23.853 30.333İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar23.853 30.333Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 27.090 27.090Maddi Duran Varlıklar7 17.922.937 20.955.217Tesis, Makine ve Cihazlar16.132.209 16.900.788Mobilya ve Demirbaşlar1.790.728 1.908.814Yapılmakta Olan Yatırımlar2.145.615Kullanım Hakkı Varlıkları5.133.157 7.477.786Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 1.268.112 773.009Diğer Haklar1.268.112 773.009Ertelenmiş Vergi Varlığı23 1.624.261 1.577.832TOPLAM DURAN VARLIKLAR25.999.410 30.841.267TOPLAM VARLIKLAR137.984.775 110.067.276KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları10 4.395.682 3.766.177İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4.395.682 3.766.177Kiralama İşlemlerinden Borçlar4.395.682 3.766.177Ticari Borçlar29.723.186 21.635.670İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 8.919.718 7.617.320İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 20.803.468 14.018.350Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar5 511.660 339.278Diğer Borçlar5 16.745.519İlişkili Taraflara Diğer Borçlar16.745.519Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23 722.484 0Kısa Vadeli Karşılıklar2.723.308 2.825.987Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 2.398.712 2.485.955Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 324.596 340.032Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 3.971.090 1.921.490İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.971.090 1.921.490ARA TOPLAM58.792.929 30.488.602TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER58.792.929 30.488.602UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4.670.864 7.548.829İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar10 4.670.864 7.548.829Kiralama İşlemlerinden Borçlar4.670.864 7.548.829Uzun Vadeli Karşılıklar13 6.499.654 4.419.810Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 6.499.654 4.419.810TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.170.518 11.968.639TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER69.963.447 42.457.241ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar68.021.328 67.610.035Ödenmiş Sermaye16 2.500.000 2.500.000Sermaye Düzeltme Farkları16 28.136.683 28.136.683Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.171.716 -1.289.780Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.171.716 -1.289.780Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.171.716 -1.289.780Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 11.095.768 8.884.811Yasal Yedekler11.095.768 8.884.811Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları4.932.789 2.006.776Net Dönem Karı veya Zararı23.527.804 27.371.545TOPLAM ÖZKAYNAKLAR68.021.328 67.610.035TOPLAM KAYNAKLAR137.984.775 110.067.276Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.500.000 28.136.683 -728.812 6.162.748 1.508.967 34.191.054 71.770.640 71.770.640Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-3.625.548 -3.625.548 -3.625.548Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-3.625.548 -3.625.548 -3.625.548Transferler2.722.063 31.468.991 -34.191.054Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-560.968 27.371.545 26.810.577 26.810.577Dönem Karı (Zararı)27.371.545 27.371.545 27.371.545Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-560.968 -560.968 -560.968Kar Payları-27.345.634 -27.345.634 -27.345.634Dönem Sonu Bakiyeler2.500.000 28.136.683 -1.289.780 8.884.811 2.006.776 27.371.545 67.610.035 67.610.035Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.500.000 28.136.683 -1.289.780 8.884.811 2.006.776 27.371.545 67.610.035 67.610.035Transferler2.210.957 25.160.588 -27.371.545Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-881.936 23.527.804 22.645.868 22.645.868Dönem Karı (Zararı)23.527.804 23.527.804 23.527.804Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-881.936 -881.936 -881.936Kar Payları-22.234.575 -22.234.575 -22.234.575Dönem Sonu Bakiyeler2.500.000 28.136.683 -2.171.716 11.095.768 4.932.789 23.527.804 68.021.328 68.021.328Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)23.527.804 27.371.545DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-881.936 -560.968Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.102.419 -701.210Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler220.483 140.242Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi220.483 140.242Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)22 -881.936 -560.968TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)22.645.868 26.810.577Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları22.645.868 26.810.577http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914300BIST