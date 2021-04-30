***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 83.997.803 48.024.131Satışların Maliyeti17 -63.649.997 -40.591.490TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)17 20.347.806 7.432.641BRÜT KAR (ZARAR)20.347.806 7.432.641Genel Yönetim Giderleri18 -12.045 -173.421Pazarlama Giderleri18 -3.106.254 -1.742.440Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 3.472.040 1.331.398Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -1.775.809 -519.062ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)18.925.738 6.329.116FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)18.925.738 6.329.116Finansman Gelirleri21 3.422.983 2.230.575Finansman Giderleri21 -663.165 -488.543SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)21.685.556 8.071.148Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.407.296 -1.780.130Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 -4.447.165 -2.064.759Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 1.039.869 284.629SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)18.278.260 6.291.018DÖNEM KARI (ZARARI)18.278.260 6.291.018Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları18.278.260 6.291.018Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 24 7,31130000 2,51640000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.410.587 10.266.113Dönem Karı (Zararı)18.278.260 6.291.018Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)6.291.018Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler738.415 6.475.304Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,13 2.268.708 2.200.925Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-4.785.927 2.526.650Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 222.087 411.921Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler8 -5.008.014 2.114.729Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-151.662 -32.401Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-116.532 -49.675Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-12.321 109.428Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman GideriVadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-22.809 -92.154Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 3.407.296 1.780.130İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-15.606.088 -2.500.209Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.604.479 8.737.284İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)16 -8.302.306 2.753.078İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 4.697.827 5.984.206Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.607 -344İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.607 -344Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 3.529.704 -3.792.953Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -798.494 1.082.652Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-12.605.718 -7.199.372İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)16 -8.126.539 -5.846.231İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 -4.479.179 -1.353.141Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)8 33.555 159.393İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.158.049 -1.486.869Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)10 92.067 -767.244Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)10 -2.250.116 -719.625Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.410.587 10.266.113YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.961.929 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.961.929Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -2.948.183Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-13.746FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.642.246 -3.608.701Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.237.022 -935.544Alınan Faiz0 49.675Vergi İadeleri (Ödemeleri)14 -5.203.677 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.201.547 -2.722.832YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.193.588 6.657.412NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.193.588 6.657.412DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ40.782.690 23.605.360DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ33.589.102 30.262.772Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 33.589.102 40.782.690Ticari Alacaklar4 57.526.088 53.898.799İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4,16 8.624.590 322.284İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 48.901.498 53.576.515Stoklar6 13.407.671 16.937.375Peşin Ödenmiş Giderler11 1.009.388 210.894İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 1.009.388 210.894Diğer Dönen Varlıklar10 63.539 155.607İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar63.539 155.607ARA TOPLAM105.595.788 111.985.365TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR105.595.788 111.985.365DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar5 26.460 23.853İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 26.460 23.853Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 27.090 27.090Maddi Duran Varlıklar7 18.090.660 17.922.937Tesis, Makine ve Cihazlar13.418.073 16.132.209Mobilya ve Demirbaşlar1.724.404 1.790.728Yapılmakta Olan Yatırımlar2.948.183Kullanım Hakkı Varlıkları7 4.414.855 5.133.157Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.174.700 1.268.112Diğer Haklar1.174.700 1.268.112Ertelenmiş Vergi Varlığı14 2.664.130 1.624.261TOPLAM DURAN VARLIKLAR26.397.895 25.999.410TOPLAM VARLIKLAR131.993.683 137.984.775KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları18 4.733.661 4.395.682İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları18 4.733.661 4.395.682Kiralama İşlemlerinden Borçlar4.733.661 4.395.682Ticari Borçlar4 17.117.468 29.723.186İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4,16 793.179 8.919.718İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 16.324.289 20.803.468Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar5 545.215 511.660Diğer Borçlar5,16 16.745.519İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5,16 16.745.519Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü4.438.539 722.484Kısa Vadeli Karşılıklar8 7.149.501 2.723.308Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar8 1.816.890 2.398.712Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar8 5.332.611 324.596Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 1.720.974 3.971.090İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.720.974 3.971.090ARA TOPLAM35.705.358 58.792.929TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER35.705.358 58.792.929UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar18 3.123.743 4.670.864İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.123.743 4.670.864Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 3.123.743 4.670.864Uzun Vadeli Karşılıklar9 6.864.994 6.499.654Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 6.864.994 6.499.654TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.988.737 11.170.518TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER45.694.095 69.963.447ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar86.299.588 68.021.328Ödenmiş Sermaye12 2.500.000 2.500.000Sermaye Düzeltme Farkları12 28.136.683 28.136.683Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.171.716 -2.171.716Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.171.716 -2.171.716Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.171.716 -2.171.716Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11.095.768 11.095.768Yasal Yedekler11.095.768 11.095.768Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları28.460.593 4.932.789Net Dönem Karı veya Zararı18.278.260 23.527.804TOPLAM ÖZKAYNAKLAR86.299.588 68.021.328TOPLAM KAYNAKLAR131.993.683 137.984.775Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.500.000 28.136.683 -1.289.780 8.884.811 2.006.776 27.371.545 67.610.035 67.610.035Transferler27.371.545 27.371.545Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)6.291.018 6.291.018 6.291.018Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)6.291.018 6.291.018 6.291.018Dönem Sonu Bakiyeler2.500.000 28.136.683 -1.289.780 8.884.811 29.378.321 6.291.018 73.901.053 73.901.053Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.500.000 28.136.683 -2.171.716 11.095.768 4.932.789 23.527.804 68.021.328 68.021.328Transferler23.527.804 -23.527.804Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)18.278.260 18.278.260 18.278.260Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)18.278.260 18.278.260 18.278.260Dönem Sonu Bakiyeler2.500.000 28.136.683 -2.171.716 11.095.768 28.460.593 18.278.260 86.299.588 86.299.588Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)18.278.260 6.291.018DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)18.278.260 6.291.018Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları18.278.260 6.291.018http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933651BIST