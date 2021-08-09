***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
09.08.2021 18:49
***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 148.621.420 72.408.807 64.623.617 24.384.676
Satışların Maliyeti
13 -122.894.401 -64.882.214 -59.244.404 -24.290.724
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
25.727.019 7.526.593 5.379.213 93.952
BRÜT KAR (ZARAR)
25.727.019 7.526.593 5.379.213 93.952
Genel Yönetim Giderleri
-320.218 -347.505 -308.173 -174.084
Pazarlama Giderleri
-5.350.522 -2.641.270 -2.244.268 -898.830
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3.223.738 2.076.913 -248.302 1.513.475
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.616.749 -976.614 -840.940 -457.552
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.663.268 5.638.117 1.737.530 76.961
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
5.228.964 767.960 5.228.964
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
25.892.232 6.406.077 6.966.494 76.961
Finansman Gelirleri
5.273.762 4.305.926 1.850.779 2.075.351
Finansman Giderleri
-1.102.919 -828.338 -439.754 -339.795
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
30.063.075 9.883.665 8.377.519 1.812.517
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.867.718 -2.188.331 -2.460.422 -408.201
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -7.945.109 -2.014.585 -3.497.944 50.174
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 2.077.391 -173.746 1.037.522 -458.375
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
24.195.357 7.695.334 5.917.097 1.404.316
DÖNEM KARI (ZARARI)
24.195.357 7.695.334 5.917.097 1.404.316
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
24.195.357 7.695.334 5.917.097 1.404.316
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 15 0,09680000 0,03080000 0,02370000 0,00560000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
37.008.577 15.601.856
Dönem Karı (Zararı)
24.195.357 7.695.334
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
7.695.334
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
28.259.140 9.698.488
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 4.573.605 4.477.277
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-159.384
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 -159.384
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.970.722 3.822.428
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8,9 1.944.403 982.591
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
8 9.026.319 2.839.837
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-115.499 137.796
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-692.152 -72.364
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
576.653 210.160
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 5.867.718 2.188.331
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
6.962.594 -767.960
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
6.962.594 -767.960
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.677.480 2.050.795
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12.379.775 14.906.183
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4,16 -3.835.995 3.199.264
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 16.215.770 11.706.919
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.643 6.762
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -2.643 6.762
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 252.720 774.704
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -519.983 -378.884
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.970.397 -13.662.286
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4,16 -8.805.061 -5.959.756
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -8.165.336 -7.702.530
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -10.891 -9.834
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-69.588 69.588
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4,16 -69.588 69.588
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.736.473 344.562
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
10 -1.355.148 -1.093.352
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
10 -2.381.325 1.437.914
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
43.777.017 19.444.617
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
8,9 -1.767.660 -1.680.847
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
14 -5.000.780 -2.161.914
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.374.967 398.602
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-5.201.875 767.960
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-5.201.875 767.960
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.173.092 -369.358
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -4.173.092 -289.218
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-80.140
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-37.524.199 -7.451.169
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.686.571 -1.964.889
Ödenen Temettüler
-35.529.780 -5.558.644
Alınan Faiz
692.152 72.364
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.890.589 8.549.289
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.890.589 8.549.289
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 40.782.690 23.605.360
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 30.892.101 32.154.649
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 30.892.101 40.782.690
Ticari Alacaklar
41.519.024 53.898.799
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,16 4.158.279 322.284
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 37.360.745 53.576.515
Stoklar
6 16.684.655 16.937.375
Peşin Ödenmiş Giderler
730.877 210.894
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 730.877 210.894
Diğer Dönen Varlıklar
1.510.754 155.607
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 1.510.754 155.607
ARA TOPLAM
91.337.411 111.985.365
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
91.337.411 111.985.365
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
26.496 23.853
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 26.496 23.853
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
27.090
Maddi Duran Varlıklar
7 17.514.251 17.922.937
Tesis, Makine ve Cihazlar
12.017.706 16.132.209
Mobilya ve Demirbaşlar
1.728.306 1.790.728
Yapılmakta Olan Yatırımlar
3.768.239
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 3.607.744 5.133.157
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.068.068 1.268.112
Diğer Haklar
1.068.068 1.268.112
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 3.701.652 1.624.261
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
25.918.211 25.999.410
TOPLAM VARLIKLAR
117.255.622 137.984.775
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.702.647 4.395.682
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.702.647 4.395.682
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 1.702.647 4.395.682
Ticari Borçlar
12.752.789 29.723.186
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,16 114.657 8.919.718
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 12.638.132 20.803.468
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
5 500.769 511.660
Diğer Borçlar
16.745.519
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 16.745.519
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 3.666.812 722.484
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.586.942 2.723.308
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8 2.236.027 2.398.712
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 9.350.915 324.596
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.544.962 3.971.090
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 1.544.962 3.971.090
ARA TOPLAM
31.754.921 58.792.929
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.754.921 58.792.929
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.907.531 4.670.864
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.907.531 4.670.864
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 4.907.531 4.670.864
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.230.334 6.499.654
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 7.230.334 6.499.654
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.137.865 11.170.518
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
43.892.786 69.963.447
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
73.362.836 68.021.328
Ödenmiş Sermaye
12 2.500.000 2.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 28.136.683 28.136.683
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.171.716 -2.171.716
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.171.716 -2.171.716
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.171.716 -2.171.716
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.968.653 11.095.768
Yasal Yedekler
12 12.968.653 11.095.768
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7.733.859 4.932.789
Net Dönem Karı veya Zararı
24.195.357 23.527.804
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
73.362.836 68.021.328
TOPLAM KAYNAKLAR
117.255.622 137.984.775
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 28.136.683 -1.289.780 8.884.811 2.006.776 27.371.545 67.610.035 67.610.035
Transferler
2.210.957 25.160.588 -27.371.545
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.695.334 7.695.334 7.695.334
Dönem Karı (Zararı)
7.695.334 7.695.334 7.695.334
Kar Payları
-22.234.575 -22.234.575 -22.234.575
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 28.136.683 -1.289.780 11.095.768 4.932.789 7.695.334 53.070.794 53.070.794
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 28.136.683 -2.171.716 11.095.768 4.932.789 23.527.804 68.021.328 68.021.328
Transferler
1.872.885 21.654.919 -23.527.804
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24.195.357 24.195.357 24.195.357
Dönem Karı (Zararı)
24.195.357 24.195.357 24.195.357
Kar Payları
-18.853.849 -18.853.849 -18.853.849
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 28.136.683 -2.171.716 12.968.653 7.733.859 24.195.357 73.362.836 73.362.836
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
24.195.357 7.695.334 5.917.097 1.404.316
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
24.195.357 7.695.334 5.917.097 1.404.316
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
24.195.357 7.695.334 5.917.097 1.404.316
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956292
BIST