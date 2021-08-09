***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 148.621.420 72.408.807 64.623.617 24.384.676Satışların Maliyeti13 -122.894.401 -64.882.214 -59.244.404 -24.290.724TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)25.727.019 7.526.593 5.379.213 93.952BRÜT KAR (ZARAR)25.727.019 7.526.593 5.379.213 93.952Genel Yönetim Giderleri-320.218 -347.505 -308.173 -174.084Pazarlama Giderleri-5.350.522 -2.641.270 -2.244.268 -898.830Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler3.223.738 2.076.913 -248.302 1.513.475Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-2.616.749 -976.614 -840.940 -457.552ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)20.663.268 5.638.117 1.737.530 76.961Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler5.228.964 767.960 5.228.964FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)25.892.232 6.406.077 6.966.494 76.961Finansman Gelirleri5.273.762 4.305.926 1.850.779 2.075.351Finansman Giderleri-1.102.919 -828.338 -439.754 -339.795SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)30.063.075 9.883.665 8.377.519 1.812.517Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.867.718 -2.188.331 -2.460.422 -408.201Dönem Vergi (Gideri) Geliri14 -7.945.109 -2.014.585 -3.497.944 50.174Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 2.077.391 -173.746 1.037.522 -458.375SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)24.195.357 7.695.334 5.917.097 1.404.316DÖNEM KARI (ZARARI)24.195.357 7.695.334 5.917.097 1.404.316Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları24.195.357 7.695.334 5.917.097 1.404.316Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 15 0,09680000 0,03080000 0,02370000 0,00560000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI37.008.577 15.601.856Dönem Karı (Zararı)24.195.357 7.695.334Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)7.695.334Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler28.259.140 9.698.488Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7 4.573.605 4.477.277Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-159.384Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 -159.384Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler10.970.722 3.822.428Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8,9 1.944.403 982.591Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler8 9.026.319 2.839.837Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-115.499 137.796Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-692.152 -72.364Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler576.653 210.160Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 5.867.718 2.188.331Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler6.962.594 -767.960Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler6.962.594 -767.960İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-8.677.480 2.050.795Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler12.379.775 14.906.183İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4,16 -3.835.995 3.199.264İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 16.215.770 11.706.919Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.643 6.762İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -2.643 6.762Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 252.720 774.704Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -519.983 -378.884Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-16.970.397 -13.662.286İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4,16 -8.805.061 -5.959.756İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 -8.165.336 -7.702.530Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)5 -10.891 -9.834Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-69.588 69.588İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4,16 -69.588 69.588İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.736.473 344.562Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)10 -1.355.148 -1.093.352Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)10 -2.381.325 1.437.914Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları43.777.017 19.444.617Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler8,9 -1.767.660 -1.680.847Vergi İadeleri (Ödemeleri)14 -5.000.780 -2.161.914YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-9.374.967 398.602Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-5.201.875 767.960Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-5.201.875 767.960Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.173.092 -369.358Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -4.173.092 -289.218Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-80.140FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-37.524.199 -7.451.169Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.686.571 -1.964.889Ödenen Temettüler-35.529.780 -5.558.644Alınan Faiz692.152 72.364YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.890.589 8.549.289NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.890.589 8.549.289DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 40.782.690 23.605.360DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 30.892.101 32.154.649Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 30.892.101 40.782.690Ticari Alacaklar41.519.024 53.898.799İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4,16 4.158.279 322.284İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 37.360.745 53.576.515Stoklar6 16.684.655 16.937.375Peşin Ödenmiş Giderler730.877 210.894İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 730.877 210.894Diğer Dönen Varlıklar1.510.754 155.607İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar10 1.510.754 155.607ARA TOPLAM91.337.411 111.985.365TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR91.337.411 111.985.365DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar26.496 23.853İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 26.496 23.853Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller27.090Maddi Duran Varlıklar7 17.514.251 17.922.937Tesis, Makine ve Cihazlar12.017.706 16.132.209Mobilya ve Demirbaşlar1.728.306 1.790.728Yapılmakta Olan Yatırımlar3.768.239Kullanım Hakkı Varlıkları7 3.607.744 5.133.157Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.068.068 1.268.112Diğer Haklar1.068.068 1.268.112Ertelenmiş Vergi Varlığı14 3.701.652 1.624.261TOPLAM DURAN VARLIKLAR25.918.211 25.999.410TOPLAM VARLIKLAR117.255.622 137.984.775KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.702.647 4.395.682İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.702.647 4.395.682Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 1.702.647 4.395.682Ticari Borçlar12.752.789 29.723.186İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4,16 114.657 8.919.718İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 12.638.132 20.803.468Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar5 500.769 511.660Diğer Borçlar16.745.519İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 16.745.519Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü14 3.666.812 722.484Kısa Vadeli Karşılıklar11.586.942 2.723.308Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar8 2.236.027 2.398.712Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar8 9.350.915 324.596Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.544.962 3.971.090İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 1.544.962 3.971.090ARA TOPLAM31.754.921 58.792.929TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER31.754.921 58.792.929UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4.907.531 4.670.864İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4.907.531 4.670.864Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 4.907.531 4.670.864Uzun Vadeli Karşılıklar7.230.334 6.499.654Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 7.230.334 6.499.654TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.137.865 11.170.518TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER43.892.786 69.963.447ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar73.362.836 68.021.328Ödenmiş Sermaye12 2.500.000 2.500.000Sermaye Düzeltme Farkları12 28.136.683 28.136.683Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.171.716 -2.171.716Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.171.716 -2.171.716Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.171.716 -2.171.716Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12.968.653 11.095.768Yasal Yedekler12 12.968.653 11.095.768Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları7.733.859 4.932.789Net Dönem Karı veya Zararı24.195.357 23.527.804TOPLAM ÖZKAYNAKLAR73.362.836 68.021.328TOPLAM KAYNAKLAR117.255.622 137.984.775Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.500.000 28.136.683 -1.289.780 8.884.811 2.006.776 27.371.545 67.610.035 67.610.035Transferler2.210.957 25.160.588 -27.371.545Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)7.695.334 7.695.334 7.695.334Dönem Karı (Zararı)7.695.334 7.695.334 7.695.334Kar Payları-22.234.575 -22.234.575 -22.234.575Dönem Sonu Bakiyeler2.500.000 28.136.683 -1.289.780 11.095.768 4.932.789 7.695.334 53.070.794 53.070.794Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.500.000 28.136.683 -2.171.716 11.095.768 4.932.789 23.527.804 68.021.328 68.021.328Transferler1.872.885 21.654.919 -23.527.804Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)24.195.357 24.195.357 24.195.357Dönem Karı (Zararı)24.195.357 24.195.357 24.195.357Kar Payları-18.853.849 -18.853.849 -18.853.849Dönem Sonu Bakiyeler2.500.000 28.136.683 -2.171.716 12.968.653 7.733.859 24.195.357 73.362.836 73.362.836Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)24.195.357 7.695.334 5.917.097 1.404.316DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)24.195.357 7.695.334 5.917.097 1.404.316Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları24.195.357 7.695.334 5.917.097 1.404.316http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956292BIST