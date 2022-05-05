***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
05.05.2022 18:13
***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
133.973.362 83.997.803
Satışların Maliyeti
13 -112.731.703 -63.649.997
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13 21.241.659 20.347.806
BRÜT KAR (ZARAR)
21.241.659 20.347.806
Genel Yönetim Giderleri
-66.927 -12.045
Pazarlama Giderleri
-3.824.240 -3.106.254
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.554.799 3.472.040
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-3.703.714 -1.775.809
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.201.577 18.925.738
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
15.201.577 18.925.738
Finansman Gelirleri
2.284.378 3.422.983
Finansman Giderleri
-657.210 -663.165
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
16.828.745 21.685.556
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-903.082 -3.407.296
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -252.688 -4.447.165
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 -650.394 1.039.869
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
15.925.663 18.278.260
DÖNEM KARI (ZARARI)
15.925.663 18.278.260
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
15.925.663 18.278.260
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 15 6,37030000 7,31130000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.150.408 -1.793.090
Dönem Karı (Zararı)
15.925.663 18.278.260
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
15.925.663 18.278.260
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
12.483.361 738.415
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,13 2.505.897 2.268.708
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4 42.752 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
42.752 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.982.230 -4.785.927
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -747.642 222.087
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
8 8.729.872 -5.008.014
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
440.606 -151.662
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-117.638 -116.532
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
558.244 -12.321
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
0 -22.809
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 903.082 3.407.296
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
608.794
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-32.747.437 -15.606.088
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.931.969 -3.604.479
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
16 -9.109.969 -8.302.306
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -4.822.000 4.697.827
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -2.607
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -2.607
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -2.640.857 3.529.704
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -1.434.898 -798.494
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.762.357 -12.605.718
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
16 -6.146.609 -8.126.539
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 8.908.966 -4.479.179
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
5 506.711 33.555
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.008.781 -2.158.049
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
10 -18.385.917 92.067
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
10 377.136 -2.250.116
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.338.413 3.410.587
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
14 -3.811.995 -5.203.677
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.957.920 -2.961.929
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.957.920 -2.961.929
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -3.957.920 -2.948.183
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -13.746
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.155.319 -2.438.569
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.272.957 -1.237.022
Alınan Faiz
117.638 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -1.201.547
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.263.647 -7.193.588
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.263.647 -7.193.588
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
37.893.740 40.782.690
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.630.093 33.589.102
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 23.630.093 37.893.740
Ticari Alacaklar
82.521.691 68.632.474
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,16 14.092.298 4.982.329
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 68.429.393 63.650.145
Stoklar
6 34.802.822 32.161.965
Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.479.515 53.250
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.479.515 53.250
Diğer Dönen Varlıklar
10 19.759.104 1.373.666
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19.759.104 1.373.666
ARA TOPLAM
162.193.225 140.115.095
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
162.193.225 140.115.095
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
5 19.427 18.948
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
19.427 18.948
Maddi Duran Varlıklar
7 21.450.287 19.091.102
Tesis, Makine ve Cihazlar
13.987.450 15.144.634
Mobilya ve Demirbaşlar
1.837.929 1.920.996
Yapılmakta Olan Yatırımlar
5.624.908 2.025.472
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 3.109.327 3.982.343
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.401.907 1.436.051
Diğer Haklar
1.401.907 1.436.051
Peşin Ödenmiş Giderler
127.865 119.232
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
127.865 119.232
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 4.121.862 4.772.255
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
30.230.675 29.419.931
TOPLAM VARLIKLAR
192.423.900 169.535.026
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.633.831 9.167.434
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18 6.633.831 9.167.434
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.633.831 9.167.434
Ticari Borçlar
46.967.582 44.205.225
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,16 7.558.203 13.704.812
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 39.409.379 30.500.413
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
5 1.007.168 500.457
Diğer Borçlar
94.728 94.728
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
94.728 94.728
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.037.967 5.037.967
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.037.967 5.037.967
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
304.464 3.811.995
Kısa Vadeli Karşılıklar
14.140.038 6.197.871
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8 3.607.046 4.394.751
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 10.532.992 1.803.120
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.766.285 2.440.924
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 2.766.285 2.440.924
ARA TOPLAM
76.952.063 71.456.601
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
76.952.063 71.456.601
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 1.736.523 742.697
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 1.736.523 742.697
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.736.523 742.697
Uzun Vadeli Karşılıklar
9 9.902.637 9.428.714
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 9.902.637 9.428.714
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.639.160 10.171.411
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
88.591.223 81.628.012
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
103.832.677 87.907.014
Ödenmiş Sermaye
12 2.500.000 2.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 28.136.683 28.136.683
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.706.156 -3.706.156
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.706.156 -3.706.156
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.706.156 -3.706.156
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.968.653 12.968.653
Yasal Yedekler
12.968.653 12.968.653
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
48.007.834 7.733.859
Net Dönem Karı veya Zararı
15.925.663 40.273.975
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
103.832.677 87.907.014
TOPLAM KAYNAKLAR
192.423.900 169.535.026
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 28.136.683 -2.171.716 11.095.768 4.932.789 23.527.804 68.021.328 68.021.328
Transferler
23.527.804 -23.527.804
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18.278.260 18.278.260 18.278.260
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
18.278.260 18.278.260 18.278.260
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 28.136.683 -2.171.716 11.095.768 28.460.593 18.278.260 86.299.588 86.299.588
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 28.136.683 -3.706.156 12.968.653 7.733.859 40.273.975 87.907.014 87.907.014
Transferler
40.273.975 -40.273.975
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15.925.663 15.925.663 15.925.663
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
15.925.663 15.925.663 15.925.663
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 28.136.683 -3.706.156 12.968.653 48.007.834 15.925.663 103.832.677 103.832.677
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
15.925.663 18.278.260
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.925.663 18.278.260
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
15.925.663 18.278.260
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026711
BIST