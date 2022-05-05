***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat133.973.362 83.997.803Satışların Maliyeti13 -112.731.703 -63.649.997TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)13 21.241.659 20.347.806BRÜT KAR (ZARAR)21.241.659 20.347.806Genel Yönetim Giderleri-66.927 -12.045Pazarlama Giderleri-3.824.240 -3.106.254Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.554.799 3.472.040Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-3.703.714 -1.775.809ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)15.201.577 18.925.738FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)15.201.577 18.925.738Finansman Gelirleri2.284.378 3.422.983Finansman Giderleri-657.210 -663.165SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)16.828.745 21.685.556Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-903.082 -3.407.296Dönem Vergi (Gideri) Geliri14 -252.688 -4.447.165Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 -650.394 1.039.869SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)15.925.663 18.278.260DÖNEM KARI (ZARARI)15.925.663 18.278.260Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları15.925.663 18.278.260Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 15 6,37030000 7,31130000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.150.408 -1.793.090Dönem Karı (Zararı)15.925.663 18.278.260Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)15.925.663 18.278.260Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler12.483.361 738.415Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,13 2.505.897 2.268.708Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler4 42.752 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler42.752 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7.982.230 -4.785.927Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -747.642 222.087Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler8 8.729.872 -5.008.014Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler440.606 -151.662Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-117.638 -116.532Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler558.244 -12.321Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri0 -22.809Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 903.082 3.407.296Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler608.794İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-32.747.437 -15.606.088Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-13.931.969 -3.604.479İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)16 -9.109.969 -8.302.306İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -4.822.000 4.697.827Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 -2.607İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -2.607Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 -2.640.857 3.529.704Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -1.434.898 -798.494Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.762.357 -12.605.718İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)16 -6.146.609 -8.126.539İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 8.908.966 -4.479.179Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)5 506.711 33.555İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-18.008.781 -2.158.049Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)10 -18.385.917 92.067Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)10 377.136 -2.250.116Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-4.338.413 3.410.587Vergi İadeleri (Ödemeleri)14 -3.811.995 -5.203.677YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.957.920 -2.961.929Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.957.920 -2.961.929Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -3.957.920 -2.948.183Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -13.746FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.155.319 -2.438.569Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.272.957 -1.237.022Alınan Faiz117.638 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -1.201.547YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-14.263.647 -7.193.588NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-14.263.647 -7.193.588DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ37.893.740 40.782.690DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23.630.093 33.589.102Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 23.630.093 37.893.740Ticari Alacaklar82.521.691 68.632.474İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4,16 14.092.298 4.982.329İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 68.429.393 63.650.145Stoklar6 34.802.822 32.161.965Peşin Ödenmiş Giderler11 1.479.515 53.250İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.479.515 53.250Diğer Dönen Varlıklar10 19.759.104 1.373.666İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar19.759.104 1.373.666ARA TOPLAM162.193.225 140.115.095TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR162.193.225 140.115.095DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar5 19.427 18.948İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar19.427 18.948Maddi Duran Varlıklar7 21.450.287 19.091.102Tesis, Makine ve Cihazlar13.987.450 15.144.634Mobilya ve Demirbaşlar1.837.929 1.920.996Yapılmakta Olan Yatırımlar5.624.908 2.025.472Kullanım Hakkı Varlıkları7 3.109.327 3.982.343Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.401.907 1.436.051Diğer Haklar1.401.907 1.436.051Peşin Ödenmiş Giderler127.865 119.232İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler127.865 119.232Ertelenmiş Vergi Varlığı14 4.121.862 4.772.255TOPLAM DURAN VARLIKLAR30.230.675 29.419.931TOPLAM VARLIKLAR192.423.900 169.535.026KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6.633.831 9.167.434İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları18 6.633.831 9.167.434Kiralama İşlemlerinden Borçlar6.633.831 9.167.434Ticari Borçlar46.967.582 44.205.225İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4,16 7.558.203 13.704.812İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 39.409.379 30.500.413Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar5 1.007.168 500.457Diğer Borçlar94.728 94.728İlişkili Taraflara Diğer Borçlar94.728 94.728Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5.037.967 5.037.967İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5.037.967 5.037.967Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü304.464 3.811.995Kısa Vadeli Karşılıklar14.140.038 6.197.871Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar8 3.607.046 4.394.751Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar8 10.532.992 1.803.120Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.766.285 2.440.924İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 2.766.285 2.440.924ARA TOPLAM76.952.063 71.456.601TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER76.952.063 71.456.601UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar18 1.736.523 742.697İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar18 1.736.523 742.697Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.736.523 742.697Uzun Vadeli Karşılıklar9 9.902.637 9.428.714Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 9.902.637 9.428.714TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.639.160 10.171.411TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER88.591.223 81.628.012ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar103.832.677 87.907.014Ödenmiş Sermaye12 2.500.000 2.500.000Sermaye Düzeltme Farkları12 28.136.683 28.136.683Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.706.156 -3.706.156Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.706.156 -3.706.156Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.706.156 -3.706.156Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12.968.653 12.968.653Yasal Yedekler12.968.653 12.968.653Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları48.007.834 7.733.859Net Dönem Karı veya Zararı15.925.663 40.273.975TOPLAM ÖZKAYNAKLAR103.832.677 87.907.014TOPLAM KAYNAKLAR192.423.900 169.535.026Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.500.000 28.136.683 -2.171.716 11.095.768 4.932.789 23.527.804 68.021.328 68.021.328Transferler23.527.804 -23.527.804Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)18.278.260 18.278.260 18.278.260Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)18.278.260 18.278.260 18.278.260Dönem Sonu Bakiyeler2.500.000 28.136.683 -2.171.716 11.095.768 28.460.593 18.278.260 86.299.588 86.299.588Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.500.000 28.136.683 -3.706.156 12.968.653 7.733.859 40.273.975 87.907.014 87.907.014Transferler40.273.975 -40.273.975Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15.925.663 15.925.663 15.925.663Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)15.925.663 15.925.663 15.925.663Dönem Sonu Bakiyeler2.500.000 28.136.683 -3.706.156 12.968.653 48.007.834 15.925.663 103.832.677 103.832.677Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)15.925.663 18.278.260DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)15.925.663 18.278.260Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları15.925.663 18.278.260http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026711BIST