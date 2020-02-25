***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Genel Kurul ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 25.02.2020Genel Kurul Tarihi 19.03.2020Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.03.2020Ülke TürkiyeŞehir BURSAİlçe NİLÜFERAdres Crowne Plaza Bursa Convention Center & Thermal Spa Zümrüt Salonu Odunluk Mahallesi Akpınar Caddesi No:17 16110Gündem Maddeleri1 - Açılış, toplantı başkanı, oy toplama memuru ve tutanak yazmanın belirlenmesi2 - Toplantı sonunda tutanakların imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi3 - 2019 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun ve finansal tabloların okunması, müzakeresi ve kabulü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen 2019 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakeresi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi4 - 2019 mali yılına ilişkin olarak bağımsız denetim şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması5 - Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibralarının müzakeresi6 - 2019 yılı kârlılık durumunun görüşülmesi ve Yönetim Kurulu'nun kar dağıtılıp dağıtılmayacağı konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi7 - Görev süresi içerisinde üyeliği sona eren yönetim kurulu üyesi Gökhan Karagöl'ün yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca atanan Karin Gabriele Gilges'in geçmiş dönem yönetim kurulu üyeliğinin onaylanması8 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi hakların belirlenmesi10 - Şirketin, 3. kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında da Genel Kurul'a bilgi verilmesi11 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından genel kurula sunulan 01.01.2020 – 31.12.2020 mali yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi ve onaylanması12 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda bu kapsamda 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,13 - Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2019 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,14 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 BSTR_2019_yılı_Olagan_Genel_Kurul_Bilgilendirme_Dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarEkte 2019 Yılı Olağan Genel Kurul'a ilişkin vekaletname örneğini de içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821518BIST