***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
19.03.2020 12:41
***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Genel Kurul Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 25.02.2020
Genel Kurul Tarihi 19.03.2020
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.03.2020
Ülke Türkiye
Şehir BURSA
İlçe NİLÜFER
Adres Crowne Plaza Bursa Convention Center & Thermal Spa Zümrüt Salonu Odunluk Mahallesi Akpınar Caddesi No:17 16110
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, toplantı başkanı, oy toplama memuru ve tutanak yazmanın belirlenmesi
2 - Toplantı sonunda tutanakların imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi
3 - 2019 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun ve finansal tabloların okunması, müzakeresi ve kabulü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen 2019 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakeresi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
4 - 2019 mali yılına ilişkin olarak bağımsız denetim şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması
5 - Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibralarının müzakeresi
6 - 2019 yılı kârlılık durumunun görüşülmesi ve Yönetim Kurulu'nun kar dağıtılıp dağıtılmayacağı konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
7 - Görev süresi içerisinde üyeliği sona eren yönetim kurulu üyesi Gökhan Karagöl'ün yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca atanan Karin Gabriele Gilges'in geçmiş dönem yönetim kurulu üyeliğinin onaylanması
8 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi hakların belirlenmesi
10 - Şirketin, 3. kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında da Genel Kurul'a bilgi verilmesi
11 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından genel kurula sunulan 01.01.2020 – 31.12.2020 mali yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi ve onaylanması
12 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda bu kapsamda 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13 - Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2019 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
14 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 BSTR_2019_yılı_Olagan_Genel_Kurul_Bilgilendirme_Dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Sonuçlar ekteki tutanakta yer almaktadır.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 GK_Toplantı_Tutanak_19032020.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun_Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 genelkuruloylamasonuclari.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar
Ekte 2019 Yılı Olağan Genel Kurul'a ilişkin vekaletname örneğini de içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830661
BIST