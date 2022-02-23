***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Genel Kurul ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Genel Kurul yapılacak yerin adresi güncellenmiştir.Genel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 16.02.2022Genel Kurul Tarihi 18.03.2022Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.03.2022Ülke TürkiyeŞehir BURSAİlçe NİLÜFERAdres Crowne Plaza Bursa Convention Center & Thermal Spa Zümrüt Salonu Odunluk Mahallesi Akpınar Caddesi No:17 16110Gündem Maddeleri1 - Açılış, toplantı başkanı, oy toplama memuru ve tutanak yazmanın belirlenmesi.2 - Toplantı sonunda tutanakların imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi.3 - 2021 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun ve finansal tabloların okunması, müzakeresi ve kabulü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen 2021 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakeresi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.4 - 2021 mali yılına ilişkin olarak bağımsız denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması.5 - Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibralarının müzakeresi.6 - 2021 yılı kârlılık durumunun görüşülmesi ve Yönetim Kurulu'nun kar dağıtılıp dağıtılmayacağı konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.7 - Görev süresi içerisinde üyeliği sona eren yönetim kurulu üyesi Steven Young'un yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca atanan Daniel Archip Werner Korioth'un geçmiş dönem yönetim kurulu üyeliğinin onaylanması.8 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması.9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi hakların belirlenmesi.10 - Şirketin, 3. kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında da Genel Kurul'a bilgi verilmesi.11 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından genel kurula sunulan 01.01.2022 – 31.12.2022 mali yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi ve onaylanması.12 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda bu kapsamda 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.13 - Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2021 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.14 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 BFREN_2021_mali_yılı_Olağan_Genel_Kurul_Bilgilendirme_Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarEkte 2021 Yılı Olağan Genel Kurul'a ilişkin vekaletname örneğini de içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003654BIST