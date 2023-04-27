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***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

27.04.2023 18:52
***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 30.03.2023
Genel Kurul Tarihi 27.04.2023
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.04.2023
Ülke Türkiye
Şehir BURSA
İlçe NİLÜFER
Adres Crowne Plaza Bursa Convention Center & Thermal Spa Zümrüt Salonu Odunluk Mahallesi Akpınar Caddesi No:17 16110

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, toplantı başkanı, oy toplama memuru ve tutanak yazmanın belirlenmesi.
2 - Toplantı sonunda tutanakların imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
3 - 2022 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
4 - 2022 mali yılına ilişkin olarak bağımsız denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması.
5 - 2022 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
6 - Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibralarının müzakeresi.
7 - 2022 yılı kârlılık durumunun görüşülmesi ve Yönetim Kurulu'nun kar dağıtılıp dağıtılmayacağı konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi hakların belirlenmesi.
9 - Şirketin, 3. kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında da Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
10 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından genel kurula sunulan 01.01.2023 – 31.12.2023 mali yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi ve onaylanması.
11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda bu kapsamda 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
12 - Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
13 - Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Ek'te yer alan tadil tasarısı uyarınca tadil edilmesinin görüşülerek karara bağlanması.
14 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve onaylı esas sözleşme tadil metni ekte sunulmaktadır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 GK2022.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun 2022 GK.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142135


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Tam 9.061 9.257 -45,00  
Yarım 4.422 4.527 -15,00  
Çeyrek 2.218 2.273 -15,00  
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