***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
22.11.2022 18:26
***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi hükmü gereğince hazırlanan "2022 Yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu"nun sonuç bölümü aşağıda kamuoyu bilgisine sunulmuştur.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "II-17.1" sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi gereğince, Şirketimizin 2022 yılı finansal planlaması (bütçe) kapsamında, Şirketimiz ile Şirketimiz hissedarlarından Robert Bosch GmbH arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin 2022 hesap döneminde de Tebliğ'de belirlenen %10 oranından fazlasına ulaşması öngörülmekte olup, işbu raporda Şirketimiz tarafından 2022 yılında Robert Bosch GmbH'a yapılması öngörülen ürün satışı işlemlerine ilişkin fiyat belirleme yöntemleri ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin önceki yıllarla ve emsalleriyle uyumlu ve piyasa koşullarına uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081653
BIST
18:054.781
En Yüksek
|Değişim
|: 4,60%
|| 210,42
|Açılış
|: 4.567
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.781
En Düşük
4.567
18:0518,6139
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0067
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6504
En Düşük
18,5797
18:0519,1359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0615
|Açılış
|: 19,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,1780
En Düşük
19,0421
18:051.041,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,58
|Açılış
|: 1.041,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.040,81
|
1.048,15
En Düşük
1.038,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IMASM
|169,40
|45.420.430
|% 10,00
|
|HEKTS
|41,14
|4.780.037.562
|% 10,00
|
|PRDGS
|13,86
|121.672.585
|% 10,00
|
|RNPOL
|22,00
|88.071.719
|% 10,00
|
|UZERB
|68,75
|683.306
|% 10,00
|
|COSMO
|85,60
|6.491.029
|% -9,99
|
|SILVR
|17,34
|24.085.572
|% -9,97
|
|MZHLD
|153,00
|148.139.156
|% -9,68
|
|KERVN
|1,15
|3.148.172
|% -9,45
|
|SUMAS
|104,70
|1.158.896
|% -4,82
|
|THYAO
|111,20
|10.175.313.650
|% 4,02
|
|EREGL
|40,70
|9.540.905.656
|% 7,96
|
|KRDMD
|13,63
|6.726.519.319
|% 3,65
|
|YKBNK
|11,53
|5.273.203.978
|% 1,05
|
|SASA
|149,40
|5.238.215.432
|% 9,93
|
|EKGYO
|6,09
|5.121.624.354
|% 5,36
|
|KRDMD
|13,63
|6.726.519.319
|% 3,65
|
|YKBNK
|11,53
|5.273.203.978
|% 1,05
|
|ISCTR
|10,12
|3.735.615.136
|% 3,79
|
|SKBNK
|2,49
|784.769.122
|% 1,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6069
|18,6139
|% -0,04
|
|Euro
|19,1181
|19,1359
|% 0,32
|
|Sterlin
|22,0118
|22,1222
|% 0,32
|
|Frank
|19,4345
|19,5515
|% 0,50
|
|Riyal
|4,9368
|4,9616
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|2,10
|
|Altın Gr.
|1.041
|1.041
|0,38
|
|Cumhuriyet
|6.982
|7.087
|-10,00
|
|Tam
|6.977
|7.057
|-15,00
|
|Yarım
|3.389
|3.450
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.725
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,02
|21,04
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|12,56
|12,57
|0,09
|
|B. Petrol
|89,36
|89,36
|1,91
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TUPRS
Yüzde 8.53 oranında artışla 469.70 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 255, 810 adet işlem
-
17:58LIDER
Yüzde 8.81 oranında artışla 57.45 lira fiyatla işlem gören hissede 336, 949 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 206, 77 artarak (% 4.18 ) 5, 152
-
17:56
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EREGL, THYAO, KRDMD
-
17:56XU100
Endeks 4, 757 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 08 üstünde . İşlem hacmi 117, 005.00 milyon TL de