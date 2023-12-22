***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
22.12.2023 20:49
***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi hükmü gereğince hazırlanan "2023 Yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu"nun sonuç bölümü aşağıda kamuoyu bilgisine sunulmuştur.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "II-17.1" sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi gereğince, Şirketimizin 2023 yılı finansal planlaması (bütçe) kapsamında, Şirketimiz ile Şirketimiz hissedarlarından Robert Bosch GmbH arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin 2023 hesap döneminde de Tebliğ'de belirlenen %10 oranından fazlasına ulaşması öngörülmekte olup, işbu raporda Şirketimiz tarafından 2023 yılında Robert Bosch GmbH'a yapılması öngörülen ürün satışı işlemlerine ilişkin fiyat belirleme yöntemleri ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin önceki yıllarla ve emsalleriyle uyumlu ve piyasa koşullarına uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228242
BIST
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18:057.558
En Düşük
|Değişim
|: -2,67%
|| -207,39
|Açılış
|: 7.770
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|Önceki Kapanış
|: 7.765
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7.554
En Yüksek
7.795
18:0529,2577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
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|Açılış
|: 29,2200
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|Önceki Kapanış
|: 29,1450
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29,4350
En Düşük
29,0765
18:0532,2343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
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|Açılış
|: 32,1500
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 1.932,16
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|Önceki Kapanış
|: 1.915,76
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1.945,28
En Düşük
1.912,63
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBTR
|554.400,00
|4.989.113
|% 10,00
|
|KBORU
|47,18
|828.474.515
|% 9,98
|
|MARBL
|14,13
|45.115.582
|% 9,96
|
|EMNIS
|104,90
|3.586.449
|% 9,96
|
|MSGYO
|15,12
|29.324.647
|% 9,96
|
|ALFAS
|86,95
|1.025.230.977
|% -9,99
|
|GUBRF
|212,90
|564.135.737
|% -9,98
|
|DERHL
|8,12
|170.795.252
|% -9,98
|
|SAMAT
|49,02
|44.767.022
|% -9,97
|
|QNBFL
|849,00
|7.292.873
|% -9,97
|
|THYAO
|233,00
|7.610.296.924
|% -4,90
|
|ISCTR
|23,78
|3.890.752.970
|% -1,00
|
|AKBNK
|39,16
|3.622.728.951
|% 0,15
|
|TUPRS
|144,80
|3.398.407.514
|% -5,05
|
|YKBNK
|20,46
|2.934.067.801
|% -1,63
|
|BEGYO
|2,79
|655.307.173
|% 1,09
|
|ISCTR
|23,78
|3.890.752.970
|% -1,00
|
|EKGYO
|7,08
|1.128.518.972
|% -1,67
|
|YKBNK
|20,46
|2.934.067.801
|% -1,63
|
|CEMAS
|4,08
|485.648.033
|% -8,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,1982
|29,2577
|% 0,36
|
|Euro
|32,2125
|32,2343
|% 0,18
|
|Sterlin
|37,0078
|37,1934
|% 0,37
|
|Frank
|33,9892
|34,1939
|% 0,27
|
|Riyal
|7,7650
|7,8040
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,22
|24,26
|% 0,66
|
|Platin
|975,13
|977,41
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.205,76
|1.212,77
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,48
|79,48
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.056,89
|2.057,26
|% 0,66
|