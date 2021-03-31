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***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

31.03.2021 20:35



***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Hak kullanım tarihi genel kurul tutanağı ile uyumlu hale getirilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Hak kullanım tarihi Genel Kurul Tutanağı ile uyumlu hale getirilmiştir.

Karar Tarihi 01.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.03.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBFRN00029 Peşin 6,8987336 689,87336 15 5,8639235 586,39235
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREBFRN00037 Peşin 6,8987336 689,87336 15 5,8639235 586,39235
C Grubu, BFREN, TRABFREN91H5 Peşin 6,8987336 689,87336 15 5,8639235 586,39235

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 05.05.2021 05.05.2021 07.05.2021 06.05.2021

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBFRN00029 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREBFRN00037 0 0
C Grubu, BFREN, TRABFREN91H5 0 0

Ek Açıklamalar
Ekte Kar Dağıtım Tablosu yer almaktadır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar dağıtım tablosu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922420


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