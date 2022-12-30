***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
30.12.2022 18:17
***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresinin Uzatılması ve Kayıtlı Sermaye Tavanının Arttırılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.12.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 450.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süreyle uzatılmasına ve kayıtlı sermaye tavanının 450.000.000,00 (dört yüz elli milyon) Türk Lirası'na arttırılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 tadil tasarısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091583
BIST
18:055.509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 32,24
|Açılış
|: 5.511
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|Önceki Kapanış
|: 5.477
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5.563
En Düşük
5.489
18:0518,7218
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0165
|Açılış
|: 18,8600
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|Önceki Kapanış
|: 18,8850
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18,7417
En Düşük
18,6689
18:0519,9967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0085
|Açılış
|: 20,1200
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|Önceki Kapanış
|: 20,1100
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20,0300
En Düşük
19,9038
18:051.092,41
En Yüksek
|Değişim
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|| 0,91
|Açılış
|: 1.092,41
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|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
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1.098,43
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSTL
|37,84
|80.547.990
|% 10,00
|
|UZERB
|187,00
|14.448.371
|% 10,00
|
|SANEL
|22,88
|10.218.240
|% 10,00
|
|TERA
|19,48
|3.746.199
|% 9,99
|
|UMPAS
|7,40
|6.535.236
|% 9,96
|
|PRDGS
|10,00
|435.110.762
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,37
|76.740.531
|% -9,98
|
|BRKVY
|35,46
|424.655.235
|% -9,95
|
|EMKEL
|5,31
|40.548.733
|% -5,35
|
|HEKTS
|37,62
|397.160.807
|% -5,33
|
|ASELS
|62,15
|11.012.880.141
|% 5,70
|
|THYAO
|140,90
|7.161.800.169
|% -0,98
|
|TCELL
|37,88
|5.733.265.214
|% -0,84
|
|TUPRS
|529,90
|5.522.960.990
|% 4,62
|
|PETKM
|19,96
|5.048.297.915
|% 0,50
|
|EKGYO
|8,73
|4.781.791.764
|% 1,28
|
|DOHOL
|10,58
|3.917.781.687
|% 4,34
|
|YKBNK
|11,81
|3.301.363.944
|% -1,58
|
|ISCTR
|12,77
|3.256.593.384
|% -1,16
|
|PETKM
|19,96
|5.048.297.915
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7037
|18,7218
|% 0,09
|
|Euro
|19,9744
|19,9967
|% 0,04
|
|Sterlin
|22,5063
|22,6192
|% 0,00
|
|Frank
|20,2014
|20,3231
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9643
|4,9892
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|2,23
|
|Altın Gr.
|1.093
|1.093
|1,66
|
|Cumhuriyet
|7.362
|7.473
|36,00
|
|Tam
|7.376
|7.441
|8,00
|
|Yarım
|3.572
|3.637
|4,00
|
|Çeyrek
|1.791
|1.818
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,64
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|14,18
|14,19
|-0,19
|
|B. Petrol
|84,55
|84,55
|1,09
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