***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
06.01.2023 18:24
***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresinin Uzatılması ve Kayıtlı Sermaye Tavanının Arttırılmasına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.12.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 450.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 06.01.2023
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 30.12.2022 tarihli kararı doğrultusunda, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süreyle uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanının 450.000.000,00 (dört yüz elli milyon) Türk Lirası'na arttırılması amacıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinde yapılması planlanan tadillere ilişkin uygun görüş verilmesi talebiyle 06.01.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 tadil tasarısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095515
BIST
18:055.342
En Yüksek
|Değişim
|: 4,41%
|| 225,55
|Açılış
|: 5.121
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|Önceki Kapanış
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5.420
En Düşük
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18:0518,7712
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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18:0519,9291
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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18:051.124,43
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En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRKVY
|28,82
|42.665.751
|% 10,00
|
|BTCIM
|39,16
|51.371.075
|% 10,00
|
|PRKME
|22,88
|30.096.624
|% 10,00
|
|KRDMB
|16,72
|101.819.109
|% 10,00
|
|VERUS
|121,00
|63.216.855
|% 10,00
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|DYOBY
|28,62
|338.837.241
|% -10,00
|
|VKING
|36,00
|3.126.960
|% -10,00
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|MARTI
|5,08
|150.886.348
|% -7,30
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|ULUSE
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|56.807.708
|% -6,67
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|FMIZP
|208,60
|186.686.947
|% -6,12
|
|EREGL
|41,64
|13.088.805.918
|% 3,89
|
|THYAO
|142,50
|11.707.688.331
|% 5,40
|
|ASELS
|62,90
|9.053.483.522
|% 6,79
|
|KRDMD
|19,26
|7.166.340.079
|% 7,00
|
|EKGYO
|9,22
|5.685.531.359
|% 8,73
|
|EKGYO
|9,22
|5.685.531.359
|% 8,73
|
|KRDMD
|19,26
|7.166.340.079
|% 7,00
|
|YKBNK
|10,75
|3.831.097.854
|% 2,58
|
|EREGL
|41,64
|13.088.805.918
|% 3,89
|
|SKBNK
|2,86
|770.717.603
|% 4,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7580
|18,7703
|% 0,03
|
|Euro
|19,9115
|19,9359
|% 0,87
|
|Sterlin
|22,5420
|22,6551
|% 1,14
|
|Frank
|20,0861
|20,2071
|% 0,64
|
|Riyal
|4,9773
|5,0022
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|28,25
|
|Altın Gr.
|1.124
|1.124
|18,11
|
|Cumhuriyet
|7.539
|7.653
|54,00
|
|Tam
|7.618
|7.696
|108,00
|
|Yarım
|3.689
|3.762
|53,00
|
|Çeyrek
|1.850
|1.881
|27,00
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|Gümüş.Ons
|23,78
|23,80
|0,55
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|Gümüş Gr.
|14,35
|14,36
|0,33
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|B. Petrol
|79,51
|79,51
|0,82
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