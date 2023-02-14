***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
14.02.2023 19:43
***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresinin Uzatılması ve Kayıtlı Sermaye Tavanının Arttırılmasına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.12.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 450.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 06.01.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 14.02.2023
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 30.12.2022 tarihli kararı doğrultusunda, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süreyle uzatılmasına ve kayıtlı sermaye tavanının 450.000.000,00 (dört yüz elli milyon) Türk Lirası'na arttırılmasına karar verilmiş ve 06.01.2023 tarihinde buna ilişkin esas sözleşme tadil metnine uygun görüş verilmesi talebiyle SPK'ya başvurulmuştu.
SPK tarafından başvurumuz 14.02.2023 tarihinde onaylanmış olup tadil metnine uygun görüşü verilmiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113239
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
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|Önceki Kapanış
|: 4.930
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4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
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|Açılış
|: 19,0820
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|Önceki Kapanış
|: 19,1050
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18,8734
En Düşük
18,8028
10:4220,2509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
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|Önceki Kapanış
|: 20,3900
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En Düşük
20,1530
10:421.122,79
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|Değişim
|: -0,06%
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|Açılış
|: 1.122,79
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|Önceki Kapanış
|: 1.123,47
|
1.133,73
En Düşük
1.116,63
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8409
|18,8499
|% 0,06
|
|Euro
|20,2490
|20,2509
|% 0,24
|
|Sterlin
|22,8895
|23,0043
|% 0,40
|
|Frank
|20,3800
|20,5027
|% -0,16
|
|Riyal
|5,0068
|5,0319
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|-0,58
|
|Altın Gr.
|1.119
|1.119
|-4,08
|
|Cumhuriyet
|7.633
|7.748
|42,00
|
|Tam
|7.597
|7.690
|10,00
|
|Yarım
|3.712
|3.763
|5,00
|
|Çeyrek
|1.856
|1.881
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,86
|21,88
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|13,15
|13,17
|-0,15
|
|B. Petrol
|85,47
|85,47
|-1,14
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