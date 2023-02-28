***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresinin Uzatılması ve Kayıtlı Sermaye Tavanının Arttırılmasına ilişkin Bakanlık OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.12.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 450.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 06.01.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 14.02.2023Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 30.12.2022 tarihli kararı doğrultusunda, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının450.000.000,00 (dört yüz elli milyon) Türk Lirası'na arttırılmasına karar verilmiş ve buna ilişkin esassözleşme tadiline yönelik Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuruya uygun görüşverildiği 14.02.2023 tarihinde kamuya duyurulmuştu.Söz konusu esas Sözleşme tadil tasarısına ilişkin olarak T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret GenelMüdürlüğü'nün 21.02.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00082990815 sayılı yazısı ile izinverilmiştir.Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.Eklenen DökümanlarEK: 1 Tadil metni.pdfEK: 2 Esas sözleşme değişikliği.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117857BIST