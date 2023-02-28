***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
28.02.2023 19:04
***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresinin Uzatılması ve Kayıtlı Sermaye Tavanının Arttırılmasına ilişkin Bakanlık Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.12.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 450.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 06.01.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 14.02.2023
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 30.12.2022 tarihli kararı doğrultusunda, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının
450.000.000,00 (dört yüz elli milyon) Türk Lirası'na arttırılmasına karar verilmiş ve buna ilişkin esas
sözleşme tadiline yönelik Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuruya uygun görüş
verildiği 14.02.2023 tarihinde kamuya duyurulmuştu.
Söz konusu esas Sözleşme tadil tasarısına ilişkin olarak T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel
Müdürlüğü'nün 21.02.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00082990815 sayılı yazısı ile izin
verilmiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil metni.pdf
EK: 2 Esas sözleşme değişikliği.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117857
BIST