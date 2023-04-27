***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
27.04.2023 19:02
***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresinin Uzatılması ve Kayıtlı Sermaye Tavanının Arttırılmasının Genel Kurulda Kabul Edilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.12.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 450.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 06.01.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 14.02.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.04.2023
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 450.000.000,00 (dört yüz elli milyon) Türk Lirası'na arttırılmasına
ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde yeni bir 5 yıllık
süresi için uzatılmasına ilişkin esas sözleşme tadil tasarısı, 27 Nisan 2023 tarihli 2022 Yılı Olağan
Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmuş ve genel kurulda kabul edilmiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil metni.pdf
EK: 2 Esas sözleşme değişikliği.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142160
BIST