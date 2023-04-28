***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresinin Uzatılması ve Kayıtlı Sermaye Tavanının Arttırılmasına İlişkin Genel Kurul Kararının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.12.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 450.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 06.01.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 14.02.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.04.2023Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 28.04.2023Ek AçıklamalarŞirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 450.000.000,00 (dört yüz elli milyon) Türk Lirası'na arttırılmasınave kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde yeni bir 5 yıllıksüre için uzatılmasına ilişkin esas sözleşme tadil tasarısı, 27 Nisan 2023 tarihli 2022 Yılı Olağan GenelKurul toplantısında pay sahiplerimiz tarafından onaylanmış olup genel kurul kararı Bursa Ticaret SicilMüdürlüğü tarafından 28.04.2023 tarihinde tescil edilmiştir.Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.Eklenen DökümanlarEK: 1 Tadil metni.pdfEK: 2 Esas sözleşme değişikliği.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142927BIST