***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu









***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının KolaylaştırılmasıYıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısıŞirket yıl boyunca yatırımcı konferans ve toplantısı düzenlememiştir.1.2. Bilgi Alma ve İnceleme HakkıÖzel denetçi talebi sayısıÖzel denetçi talebi olmamıştır.Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısıGenel kurul toplantısında özel denetçi talebi olmamıştır.1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003619Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıGenel kurul toplantısıyla ilgili belgeler Türkçe olarak sunulmaktadır.İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantılarıOybirliği bulunmayan işlem yoktur.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıMadde 9 kapsamında belirtilen oranların üzerinde ortaklıklar, bağlı ortaklıklar ve ilişkili taraflarla yaygın ve süreklilik arz eden işlem bulunmamaktadır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941850Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim İlkeleriBağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921731Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarasıMadde 21Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgiŞirketin bilgilendirilmesi kaydı ile menfaat sahiplerinin Genel Kurul Toplantısı katılımı mümkündür.1.4. Oy HaklarıOy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıEvet (Yes)Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları"Ana sözleşme 8. maddesi ile “A” ve “B” Grubu hisse senetlerine 14.maddeye göre kullanılmak üzere 13. maddenin son paragrafında görüldüğü şekil ve surette , sadece Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde imtiyaz hakkı tanınmıştır."En büyük pay sahibinin ortaklık oranı% 84,51.5. Azlık HaklarıAzlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiHayır (No)Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.Genişletilmemiştir.1.6. Kar Payı HakkıKurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim İlkeleriYönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metniYönetim kurulu genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmemiştir.Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıYönetim kurulu genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmemiştir.Bildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı30/03/2021 % 84,5 % 0 % 84,5 Genel Kurula ilişkin Evraklar Genel Kurula ilişkin Evraklar 48 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003619İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-III4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-IIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet raporu / Genel Bilgiler / Denetimden Sorumlu Komite FaaliyetleriFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet raporu / Genel Bilgiler / Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma EsaslarıFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet raporu / Genel Bilgiler / Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma EsaslarıFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet Raporu /Genel Bigiler / Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma EsaslarıFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet raporu / Genel Bilgiler / Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarFaaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporu / Finansal DurumKurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adıYatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim İlkeleriFaaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporu / Şirket Faaliyetleri Ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için ücret politikasıBildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor SayısıDenetim Komitesi (Audit Committee) - % 100 % 100 0 4Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - % 66 % 66 0 5Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - % 100 % 50 0 6İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihiYönetim Kurulu performans değerlendirmesi yapılmamaktadırYönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiGörev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır.İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısıFaaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarasıYatırımcı İlişkileri / Kurumsal YönetimYönetim kurulu başkanının adıULRICH ALEXANDER SCHMIDTİcra başkanı / genel müdürün adıMETİN KARTALYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdür aynı kişi değildir.Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964417Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıMevcut değildir.Kadın üyelerin sayısı ve oranı2 / %33Bildirim İçeriğiYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup OlmadığıUlrich Alexander Schmidt İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 28/06/2018 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Hayır (No)Daniel Archip Werner Korioth İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 02/08/2021 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Hayır (No)Fatma Hediye Üstündağ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 20/03/2019 - Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Hayır (No)Aycan Avcı İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 20/03/2019 - Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)Metin Kartal İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 30/09/2013 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Hayır (No)Karin Gabriele Gilges İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 27/08/2019 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıŞirketimizde tazminat politikası bulunmamaktadır.Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısıÇalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı bulunmamaktadır.İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıDenetim KomitesiŞirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileriŞirketimize yazılı olarak iletilir.3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adıYatırımcı ilişkileri / Faaliyet RaporuÇalışanların temsil edildiği yönetim organlarıİnsan kaynakları Bölümü3.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüKurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiYatırımcı ilişkileri / Faaliyet RaporuPay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiYatırımcı ilişkileri / Faaliyet Raporu / Şirketin insan kaynakları organizasyonuİş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısıİş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı bulunammaktadır.3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri / Kurumsal YönetimKurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerYatırımcı ilişkileri bölümü içerisinde kurumsal yönetim ilkeleri kısmında ve faaliyet raparunda yer almaktadır.İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerŞirket içi yönetmelikler ve eğitimlerİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet SitesiKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adlarıYatırımcı ilişkileri / Kurumsal Yönetim ilkeleriKurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölümİlgili kontroller her yıl genel kurul günü çekilen pay sahipleri listesinden yapılıp, bugüne kadar %5 den fazla paya sahip gerçek kişi bulunmadığı için ayrıca internet sitesine liste yüklenmemiştir.Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerŞirketin kurumsal internet sitesindeki bilgilerin bir kısmı ingilizce olarak da hazırlanmıştır.2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adıYatırımcı ilişkileri / Kurumsal Yönetim İlkeleri / Kurumsal Yönetim ilkelerib) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıYatırımcı ilişkileri /Faaliyet Raporu / Yıllık faaliyet raporundaki hususlar / Genel Bilgilerc) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adıYatırımcı ilişkileri /Faaliyet Raporuç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı2021 yılında Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği olmamıştır.d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı2021 yılı Yıllık Faaliyet Raporu sayfa 28e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıŞirket yatırım danışmanlığı ve derecelendirme hizmeti almamaktadırf) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıSermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıYatırımcı ilişkileri /Faaliyet Raporu / Diğer Hususlarİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısıYönetim kurulu üyeleri farklı ülke ve şehirlerde ikamet ettiğinden dolayı raporlama döneminde fiziki olarak toplanma suretiyle toplantı yapılması mümkün olmamıştır.Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 0Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıHayır (No)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğuKesin bir süre belirtilmemekle beraber,ilgili belgeler Yönetim Kurulu Üyelerine makul bir sürede gönderilmesine dikkat edilmektedir.Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri / Faaliyet RaporuÜyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırKonu ile ilgili bir politika bulunmamaktadır.4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adıYıllık Faaliyet Raporu / Yıllık Faaliyet Raporundaki HususlarKomite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003617Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıKurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Fatma Hediye üstündağ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Aycan Avcı Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Seda Ünat Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) - Fatma Hediye üstündağ Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) - Aycan Avcı Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Aycan Avcı Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Ulrich Alexander Schmidt Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003625BIST