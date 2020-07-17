***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
17.07.2020 08:07
***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin, BİAŞ-2-3055 sayılı Olağandışı fiyat ve miktar hareketi konulu yazısına cevaben
Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketleri ile ilgili olarak kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860162
BIST
10:52118.608
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -199,06
|Açılış
|: 118.865
|
|Önceki Kapanış
|: 118.808
|
118.916
En Düşük
118.361
10:526,8594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0032
|Açılış
|: 6,9040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9170
|
6,8604
En Düşük
6,8498
10:527,8171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0073
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8800
|
7,8188
En Düşük
7,7990
10:52397,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,74
|Açılış
|: 397,07
|
|Önceki Kapanış
|: 396,33
|
397,30
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|NIBAS
|15,51
|4.368.464
|% 10,00
|
|KENT
|1.373,10
|16.721.211
|% 10,00
|
|MERIT
|30,80
|99.546
|% 10,00
|
|BFREN
|551,40
|5.948.996
|% 9,99
|
|PKENT
|405,00
|706.320
|% 9,99
|
|ARTI
|1,77
|26.932
|% -8,76
|
|RODRG
|2,37
|3.555
|% -8,49
|
|BASCM
|4,11
|49.320
|% -6,59
|
|AYEN
|6,03
|5.690.663
|% -4,89
|
|MRGYO
|2,20
|1.998.870
|% -4,76
|
|SASA
|13,70
|548.594.701
|% 4,42
|
|EKGYO
|2,28
|289.770.553
|% 0,00
|
|GUSGR
|4,70
|251.597.579
|% 3,98
|
|ASELS
|32,72
|205.252.757
|% -1,03
|
|TRGYO
|4,73
|175.217.764
|% 4,65
|
|EKGYO
|2,28
|289.770.553
|% 0,00
|
|TSKB
|1,26
|88.086.246
|% -0,79
|
|GUSGR
|4,70
|251.597.579
|% 3,98
|
|ODAS
|2,89
|154.395.089
|% 0,35
|
|YKBNK
|2,36
|100.931.551
|% -0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5793
|8,6224
|% -0,06
|
|Frank
|7,2276
|7,2711
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8232
|1,8323
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|3,55
|
|Altın Gr.
|397
|397
|0,62
|
|Cumhuriyet
|2.581
|2.604
|4,80
|
|Tam
|2.658
|2.672
|4,90
|
|Yarım
|1.290
|1.307
|2,40
|
|Çeyrek
|647
|654
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|19,05
|19,08
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|4,20
|4,21
|-0,02
|
|B. Petrol
|43,05
|43,05
|-0,30
|