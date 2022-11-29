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***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

29.11.2022 16:26
***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri


***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş.'nin, 100.06-12897 sayılı olağandışı fiyat ve miktar hareketi konulu yazısına cevaben
Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketleri ile ilgili olarak kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır. 
Saygılarımızla,
BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082919


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKSGY 6,38 187.501.896 % 10,00  
BFREN 3.800,10 98.608.132 % 10,00  
KSTUR 304,80 1.698.279 % 10,00  
MRGYO 4,62 110.400.516 % 10,00  
SODSN 35,22 1.928.243 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,6338 18,6357 % 0,05  
Euro 19,2582 19,2726 % 0,07  
Sterlin 22,2422 22,3537 % 0,25  
Frank 19,4889 19,6063 % -0,26  
Riyal 4,9439 4,9687 % 0,04  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.751 1.752 11,36  
Altın Gr. 1.050 1.050 7,65  
Cumhuriyet 6.994 7.099 5,00  
Tam 7.013 7.080 44,00  
Yarım 3.401 3.461 21,00  
Çeyrek 1.695 1.730 11,00  
Gümüş.Ons 21,28 21,30 0,36  
Gümüş Gr. 12,75 12,77 0,22  
B. Petrol 84,82 84,82 0,93  
Seans Raporu 18:05
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