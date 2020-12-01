***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.12.2020 18:15
***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.08.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile şirketimiz pay sahiplerinden Robert Bosch GMBH tarafından Ford Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne elektrikli fren sistemleri tedarik edilmesi hususunda bir ön mutabakat oluşturulduğu daha önce kamuoyu ile paylaşılmıştı.
Bu projeye istinaden gerekli olan hat yatırım tutarı netleşmiş ve akabinde teşvik başvurusu yapılmıştır. Sözkonusu proje ile ilgili yeni Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır. İlgili teşvik belgesi tutarı 25.058.877 TL'dir. Yatırımın 2021 yılı içerisinde tamamlanması öngörülmektedir. Seri üretimin başlangıç tarihi daha önce de belirtildiği gibi 2023 yılıdır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890830
BIST
18:051.325
En Yüksek
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|: 3,25%
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|: 1.302
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458,49
En Düşük
446,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYES
|11,33
|1.289.981
|% 10,00
|
|JANTS
|244,20
|113.528.855
|% 10,00
|
|KONYA
|1.066,00
|79.368.668
|% 10,00
|
|BFREN
|1.293,60
|72.145.006
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.663,20
|245.210.788
|% 10,00
|
|BASCM
|11,37
|668.955
|% -9,98
|
|RODRG
|16,92
|14.311.274
|% -9,62
|
|KERVN
|1,14
|783.079
|% -9,52
|
|MARKA
|6,71
|5.116.107
|% -7,45
|
|GLRYH
|14,31
|14.665.531
|% -5,86
|
|GARAN
|9,23
|4.698.220.701
|% 5,49
|
|THYAO
|12,50
|3.301.113.651
|% 9,65
|
|KRDMD
|4,94
|2.278.742.469
|% 0,82
|
|EKGYO
|2,19
|1.074.751.445
|% 1,39
|
|PETKM
|4,26
|983.562.751
|% 1,67
|
|GARAN
|9,23
|4.698.220.701
|% 5,49
|
|EKGYO
|2,19
|1.074.751.445
|% 1,39
|
|KRDMD
|4,94
|2.278.742.469
|% 0,82
|
|YKBNK
|2,99
|943.888.064
|% 4,55
|
|THYAO
|12,50
|3.301.113.651
|% 9,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8455
|7,8547
|% 0,37
|
|Euro
|9,4478
|9,4579
|% 1,31
|
|Sterlin
|10,5016
|10,5542
|% 0,98
|
|Frank
|8,6726
|8,7249
|% 1,12
|
|Riyal
|2,0856
|2,0960
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.811
|34,09
|
|Altın Gr.
|456
|456
|9,01
|
|Cumhuriyet
|3.037
|3.083
|89,00
|
|Tam
|3.023
|3.099
|82,30
|
|Yarım
|1.461
|1.499
|39,81
|
|Çeyrek
|733
|750
|19,91
|
|Gümüş.Ons
|23,70
|23,73
|1,09
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|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|0,27
|
|B. Petrol
|47,36
|47,36
|-0,52
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