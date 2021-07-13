***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.07.2021 21:58
***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fabrikamız, 2021 yılı yaz döneminde faaliyetlerine kısmen ara vermeyecek olup, 14.07.2021 ile 31.08.2021 tarihleri arasında resmi tatiller dışında müşterilerden gelen talepler doğrultusunda faaliyetlerine devam edecektir. Bahse konu dönemde vardiya düzenlemesi yapılarak, çalışanlarımızın yıllık izin hak edişlerinin kullandırılması planlanmaktadır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950917
BIST
18:051.347
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -10,12
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
1.360
En Düşük
1.342
18:058,6247
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0105
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6426
En Düşük
8,5797
18:0510,1697
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0830
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2300
|
10,2810
En Düşük
10,1375
18:05501,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,33
|Açılış
|: 501,14
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
498,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAPRK
|33,92
|27.813.155
|% 9,99
|
|EDATA
|7,39
|105.716.628
|% 9,97
|
|KGYO
|6,07
|23.022.679
|% 9,96
|
|MERIT
|16,04
|1.722.167
|% 9,94
|
|EDIP
|3,47
|54.307.068
|% 9,81
|
|PEKGY
|1,00
|85.004.721
|% -11,50
|
|EKIZ
|7,40
|1.148.102
|% -9,98
|
|FADE
|14,16
|16.590.177
|% -9,98
|
|AVHOL
|4,80
|8.300.094
|% -9,94
|
|DIRIT
|2,92
|283.834
|% -9,88
|
|SASA
|28,34
|1.332.700.625
|% 7,11
|
|GARAN
|8,45
|1.192.828.312
|% -2,20
|
|THYAO
|13,10
|601.111.296
|% -1,06
|
|KRDMD
|7,09
|491.607.191
|% -1,25
|
|KOZAL
|106,00
|456.348.906
|% 1,15
|
|YKBNK
|2,27
|339.800.687
|% 0,00
|
|GARAN
|8,45
|1.192.828.312
|% -2,20
|
|PEKGY
|1,00
|85.004.721
|% -11,50
|
|AKBNK
|5,24
|434.078.885
|% -0,95
|
|TSKB
|1,21
|87.177.495
|% -1,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6166
|8,6247
|% -0,12
|
|Euro
|10,1590
|10,1697
|% -0,81
|
|Sterlin
|11,8709
|11,9304
|% -0,70
|
|Frank
|9,3445
|9,4008
|% -0,57
|
|Riyal
|2,2913
|2,3028
|% -0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|1,93
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-0,23
|
|Cumhuriyet
|3.316
|3.366
|17,00
|
|Tam
|3.299
|3.382
|15,54
|
|Yarım
|1.595
|1.636
|7,52
|
|Çeyrek
|800
|818
|3,76
|
|Gümüş.Ons
|25,97
|26,00
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|-0,07
|
|B. Petrol
|76,52
|76,52
|1,36
|
Seans Raporu
18:05
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