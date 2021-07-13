***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFabrikamız, 2021 yılı yaz döneminde faaliyetlerine kısmen ara vermeyecek olup, 14.07.2021 ile 31.08.2021 tarihleri arasında resmi tatiller dışında müşterilerden gelen talepler doğrultusunda faaliyetlerine devam edecektir. Bahse konu dönemde vardiya düzenlemesi yapılarak, çalışanlarımızın yıllık izin hak edişlerinin kullandırılması planlanmaktadır.Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950917BIST