***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.08.2021 18:33
***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun yaptığı toplantıda
05.08.2021 Tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Steven Young'ın görevinden istifasının kabulüne, aynı tarihten itibaren geçerli olmak üzere Sayın Daniel Archip Werner Korioth'un Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955105
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18:051.432
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|VBTYZ
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|UZERB
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|458.724
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|KAPLM
|23,56
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|EDATA
|17,94
|113.011.217
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|DNISI
|12,45
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|DERIM
|10,43
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|% -9,93
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|AGYO
|3,18
|79.567.777
|% -9,92
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|METUR
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|270.736.430
|% -9,84
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|SANFM
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|10.066.874
|% -9,30
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|797.164
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|2.286.056.080
|% 1,76
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|KOZAL
|109,50
|1.737.153.209
|% 3,30
|
|TUPRS
|97,75
|817.805.775
|% 3,38
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|THYAO
|12,76
|652.575.263
|% 1,03
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|AKBNK
|5,52
|633.367.741
|% 1,85
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|GARAN
|9,26
|2.286.056.080
|% 1,76
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|YKBNK
|2,49
|614.729.809
|% 1,63
|
|ODAS
|1,39
|167.617.974
|% 2,96
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|AKBNK
|5,52
|633.367.741
|% 1,85
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|TSKB
|1,33
|127.054.129
|% 1,53
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|18:05
|Alış
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|%
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|Dolar
|8,5345
|8,5379
|% 0,75
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|Euro
|10,1140
|10,1370
|% 0,96
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|Sterlin
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|11,9154
|% 0,98
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|Frank
|9,3782
|9,4347
|% 0,66
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|Riyal
|2,2692
|2,2806
|% 0,67
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|Alış
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|%
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|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-8,81
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|Altın Gr.
|495
|495
|1,45
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|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|7,00
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|Tam
|3.268
|3.350
|15,92
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|Yarım
|1.579
|1.621
|7,70
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|Çeyrek
|792
|810
|3,85
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|Gümüş.Ons
|25,21
|25,25
|-0,15
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|Gümüş Gr.
|6,93
|6,94
|0,01
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|B. Petrol
|71,46
|71,46
|1,08
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