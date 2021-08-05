***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun yaptığı toplantıda05.08.2021 Tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Steven Young'ın görevinden istifasının kabulüne, aynı tarihten itibaren geçerli olmak üzere Sayın Daniel Archip Werner Korioth'un Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955105BIST