***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.12.2021 07:48
***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin üyesi olduğu Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında yürütülmekte olan Toplu İş Sözleşmesi müzakere sürecinde Türk Metal Sendikası tarafından Şirketimiz işyerinin de içinde bulunduğu işyerlerinde uygulama tarihi sonradan belirlenmek üzere Grev Kararı alındığı Şirketimize bildirilmiştir.
Toplu İş Sözleşmesi imzalanması amacıyla görüşmeler halen devam etmekte olup, sürece ilişkin önemli gelişmeler, ilgili düzenlemeler çerçevesinde kamuya açıklanacaktır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986791
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|RTALB
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|ULUSE
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|% -9,85
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|NUGYO
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|OYYAT
|46,26
|33.470.848
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|EREGL
|29,28
|2.048.463.236
|% 5,25
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|GARAN
|11,44
|1.850.980.892
|% 1,78
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|THYAO
|21,08
|1.649.292.813
|% 2,93
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|SASA
|53,35
|1.575.105.857
|% 1,04
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|SISE
|13,85
|1.439.521.753
|% 3,28
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|EKGYO
|2,20
|679.490.875
|% 0,00
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|YKBNK
|3,46
|902.137.786
|% 0,58
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|GARAN
|11,44
|1.850.980.892
|% 1,78
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|NTHOL
|5,97
|844.181.295
|% 9,94
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|TSKB
|1,44
|182.510.051
|% 0,00
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|12,6015
|12,6159
|% 6,72
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|Euro
|14,2961
|14,3416
|% 7,14
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|Sterlin
|16,9629
|17,0479
|% 7,12
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|Frank
|13,7540
|13,8368
|% 7,12
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|Riyal
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|3,3686
|% 6,81
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.804
|1.805
|-1,22
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|Altın Gr.
|730
|730
|43,93
|
|Cumhuriyet
|4.982
|5.057
|335,00
|
|Tam
|4.956
|5.085
|338,38
|
|Yarım
|2.395
|2.460
|163,69
|
|Çeyrek
|1.201
|1.230
|81,84
|
|Gümüş.Ons
|22,83
|22,86
|-0,17
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|Gümüş Gr.
|9,25
|9,26
|0,50
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|B. Petrol
|79,03
|79,03
|0,36
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