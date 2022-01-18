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***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.01.2022 18:16
***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin üyesi olduğu metal iş kolundaki işveren sendikası Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında 01.09.2021-31.08.2023 dönemini kapsayan Grup Toplu İş Sözleşmesi Anlaşma Tutanağı'nın imzalandığı hususu MESS tarafından bildirilmiştir.
Anlaşmada özetle  
  
İlk 6 ay için saat ücretlerine önce %10 oranında  ücret zammı sonrasında 3,70 TL/saat maktu zam uygulanacaktır. İkinci altı ay için %30 (dönem enflasyonunun daha  yüksek gerçekleşmesi durumunda aradaki fark ücret artış oranına  eklenecektir), üçüncü ve dördüncü altı aylar için TÜFE oranında ücret  artışı yapılması kararlaştırılmıştır. İlk yıl için tüm sosyal yardımlar % 35  artırılmıştır. Kurban Bayramı yardımında ilave olarak, yıllık brüt  ortalama 236 TL ek düzenleme yapılmıştır. İkinci yıl için artış oranı TÜFE  olarak belirlenmiştir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995073


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Altın Gr. 795 795 9,25  
Cumhuriyet 5.275 5.355 56,00  
Tam 5.246 5.379 49,06  
Yarım 2.536 2.602 23,73  
Çeyrek 1.272 1.301 11,87  
Gümüş.Ons 23,39 23,42 0,38  
Gümüş Gr. 10,28 10,30 0,33  
B. Petrol 87,02 87,02 0,54  
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