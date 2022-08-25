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***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.08.2022 14:30
***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz SPK' nın Seri: II, N17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Madde 4.2.8  içinde belirtilen riski bertaraf etmek adına, ilgili maddede belirtilen koşullara uygun olarak Yönetici Sorumluluk Sigorta poliçesi yaptırmıştır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058306


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VAKBN 5,50 587.641.939 % 10,00  
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Riyal 4,8213 4,8454 % 0,19  
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Altın Ons 1.755 1.756 4,50  
Altın Gr. 1.026 1.026 4,46  
Cumhuriyet 6.820 6.923 24,00  
Tam 6.865 6.920 5,00  
Yarım 3.345 3.383 2,00  
Çeyrek 1.678 1.691 1,00  
Gümüş.Ons 19,14 19,16 0,03  
Gümüş Gr. 11,21 11,22 0,06  
B. Petrol 101 101 -0,12  
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