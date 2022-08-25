***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.08.2022 14:30
***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz SPK' nın Seri: II, N17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Madde 4.2.8 içinde belirtilen riski bertaraf etmek adına, ilgili maddede belirtilen koşullara uygun olarak Yönetici Sorumluluk Sigorta poliçesi yaptırmıştır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058306
BIST
17:553.139
En Yüksek
|Değişim
|: 2,56%
|| 78,38
|Açılış
|: 3.076
|
|Önceki Kapanış
|: 3.060
|
3.146
En Düşük
3.075
17:5518,1705
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0288
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,1769
En Düşük
18,1333
17:5518,1557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0639
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0500
|
18,2374
En Düşük
18,0804
17:551.025,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,10
|Açılış
|: 1.025,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,65
|
1.031,38
En Düşük
1.020,72
BIST En Aktif Hisseler17:53
|VAKFN
|3,19
|291.826.950
|% 10,00
|
|SNGYO
|4,18
|88.541.347
|% 10,00
|
|HALKB
|6,49
|1.522.159.703
|% 10,00
|
|VAKBN
|5,50
|587.641.939
|% 10,00
|
|QNBFB
|46,44
|1.047.080
|% 10,00
|
|SNPAM
|11,70
|709.753
|% -10,00
|
|COSMO
|29,28
|2.449.331
|% -9,96
|
|TSPOR
|5,91
|448.895.374
|% -7,08
|
|UZERB
|40,22
|651.362
|% -6,47
|
|OBASE
|16,30
|210.814.443
|% -6,43
|
|ISCTR
|7,99
|7.999.224.974
|% 6,11
|
|THYAO
|70,00
|6.612.774.658
|% 1,97
|
|YKBNK
|6,60
|5.146.039.905
|% 9,27
|
|AKBNK
|12,11
|5.079.284.300
|% 9,39
|
|GARAN
|25,76
|3.236.154.304
|% 9,99
|
|ISCTR
|7,99
|7.999.224.974
|% 6,11
|
|YKBNK
|6,60
|5.146.039.905
|% 9,27
|
|EKGYO
|3,84
|2.466.818.974
|% 1,05
|
|AKBNK
|12,11
|5.079.284.300
|% 9,39
|
|DOHOL
|5,36
|1.633.149.613
|% 8,72
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1629
|18,1677
|% 0,14
|
|Euro
|18,1362
|18,1517
|% 0,33
|
|Sterlin
|21,4379
|21,5454
|% 0,51
|
|Frank
|18,7874
|18,9006
|% 0,52
|
|Riyal
|4,8213
|4,8454
|% 0,19
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.756
|4,50
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|4,46
|
|Cumhuriyet
|6.820
|6.923
|24,00
|
|Tam
|6.865
|6.920
|5,00
|
|Yarım
|3.345
|3.383
|2,00
|
|Çeyrek
|1.678
|1.691
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,16
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,22
|0,06
|
|B. Petrol
|101
|101
|-0,12
|
Seans Raporu
17:53
daha fazla
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 66, 67 artarak (% 2.46 ) 2, 782
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SEYKM, UTPYA, ULUFA, HKTM, QNBFB, BRMEN, VAKBN, HEDEF, HALKB, DOGUB
-
17:57
EKIZ, ALBRK, KLNMA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
AYDEM, SANFM, TSPOR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
Bu seansda işlem gören 270 hisse senedinden 186 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 74 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 10 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem