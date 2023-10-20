***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.10.2023 14:59
***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz SPK' nın Seri: II, N17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Madde 4.2.8 içinde belirtilen riski bertaraf etmek adına, ilgili maddede belirtilen koşullara uygun olarak Yönetici Sorumluluk Sigorta poliçesi yaptırmıştır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208062
BIST
'
15:197.605
En Düşük
|Değişim
|: -2,11%
|| -164,12
|Açılış
|: 7.691
|
|Önceki Kapanış
|: 7.769
|
7.550
En Yüksek
7.711
15:1928,0236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0426
|Açılış
|: 28,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,0500
|
28,1586
En Düşük
27,8071
15:1929,6733
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0050
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,0731
En Düşük
29,4310
15:191.781,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 6,75
|Açılış
|: 1.781,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.775,16
|
1.789,88
En Düşük
1.767,83
BIST En Aktif Hisseler15:17
|MRSHL
|1.786,40
|111.405.203
|% 10,00
|
|QNBFL
|1.156,50
|9.525.846
|% 10,00
|
|MEKAG
|48,66
|17.414.198
|% 9,99
|
|DOFER
|27,52
|2.614.675
|% 9,99
|
|VKING
|30,40
|12.611.024
|% 9,99
|
|AYCES
|486,10
|29.124.610
|% -10,00
|
|BIOEN
|23,42
|236.768.816
|% -9,99
|
|ENSRI
|30,36
|13.382.458
|% -9,96
|
|PEKGY
|25,66
|13.685.710
|% -9,96
|
|KLNMA
|35,72
|8.591.916
|% -9,75
|
|THYAO
|209,10
|4.333.354.917
|% -2,11
|
|TUPRS
|131,90
|3.381.426.472
|% -1,12
|
|ASELS
|40,76
|3.114.307.971
|% -0,83
|
|PETKM
|21,08
|2.187.573.507
|% 1,15
|
|YKBNK
|18,23
|1.846.754.353
|% -2,04
|
|ZOREN
|5,51
|1.150.712.733
|% -4,01
|
|ODAS
|11,79
|1.660.426.720
|% 3,42
|
|EKGYO
|7,06
|924.430.933
|% -1,81
|
|PETKM
|21,08
|2.187.573.507
|% 1,15
|
|YKBNK
|18,23
|1.846.754.353
|% -2,04
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,0148
|28,0220
|% 0,15
|
|Euro
|29,6622
|29,6777
|% 0,00
|
|Sterlin
|33,9297
|34,0998
|% 0,23
|
|Frank
|31,2992
|31,4878
|% 0,20
|
|Riyal
|7,4475
|7,4849
|% 0,20
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.974
|1.975
|0,06
|
|Altın Gr.
|1.783
|1.783
|8,16
|
|Cumhuriyet
|12.279
|12.465
|160,00
|
|Tam
|12.021
|12.091
|19,00
|
|Yarım
|6.029
|6.071
|10,00
|
|Çeyrek
|3.005
|3.035
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,07
|23,09
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|20,86
|20,89
|0,15
|
|B. Petrol
|93,36
|93,36
|0,98
|
Seans Raporu
15:17
daha fazla
-
15:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -146, 76 kaybederek (% -1.81 ) 7, 947
-
15:29ISBTR
Yüzde -6.98 oranında düşüşle 399, 999.90 lira fiyatla işlem gören hissede 4 adet işlem
-
15:28KRONT
Yüzde -6.37 oranında düşüşle 12.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 665, 123 adet işlem
-
15:27XU100
Endeks 7, 604 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 13 altında . İşlem hacmi 61, 487.00 milyon TL de
-
15:27KRONT
Yüzde -6.67 oranında düşüşle 12.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 657, 648 adet işlem