***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizden Aycan Avcı yurtdışına taşınmış olup, bu kapsamda Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ") 4.3.6 no'lu ilkesinin (d) bendinde sayılan 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu uyarınca Türkiye'de yerleşmiş sayılmaya yönelik bağımsızlık kriterini karşılayamamaktadır. Diğer taraftan, Tebliğ'in 5/6 hükmü kapsamında 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu uyarınca Türkiye'de yerleşmiş sayılmaya yönelik bağımsızlık kriterinin bağımsız üyelerden en az yarısının sağlaması yeterli kabul edilmektedir. Diğer bağımsız yönetim kurulu üyemiz ile bu kriter sağlandığından, Tebliğ'in 5/6 hükmünde yer alan istisnaya dayanarak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Aycan Avcı görevine devam edecektir.Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221726BIST