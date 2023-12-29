***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.08.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile şirketimiz pay sahiplerinden Robert Bosch GMBH tarafından Ford Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne elektrikli fren sistemleri tedarik edilmesi hususunda bir ön mutabakat oluşturulduğu ve bu projeye ilişkin hat yatırım tutarlarının netleşmesi akabinde teşvik belgesi başvurusu yapılarak Yatırım Teşvik Belgesi alındığı daha önce kamuoyu ile paylaşılmıştı. Bu kapsamda tamamlanmış olan üretim hattı 2023 yılı içerisinde kullanıma hazır hale gelmiştir. Daha önce kamuoyu ile paylaşılan üretim planı öngörüsüne uygun olarak 2023 yılı içerisinde önseri olarak ilk siparişler Ford Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne sevk edilmiş olup, 2024 yılı içerisinde Ford Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin üretim planına uyumlu olarak ürünlerin seri üretimine devam edilecektir.Kamuoyuna saygıyla duyrulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230342BIST