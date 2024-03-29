***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar174261Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun yaptığı toplantıdaŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun yaptığı toplantıda29.03.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ulrich Alexander Schmidt 'ın görevinden istifasının kabulüne, Sn. Daniel Archip Werner Korioth'un Yönetim Kurulu Başkanı seçilmesine, aynı tarihten itibaren geçerli olmak üzere Sayın Stefan Jürgen Waschul'un Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264346BIST