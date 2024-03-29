***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.03.2024 17:05
***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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174261Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun yaptığı toplantıda
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun yaptığı toplantıda
29.03.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ulrich Alexander Schmidt 'ın görevinden istifasının kabulüne, Sn. Daniel Archip Werner Korioth'un Yönetim Kurulu Başkanı seçilmesine, aynı tarihten itibaren geçerli olmak üzere Sayın Stefan Jürgen Waschul'un Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264346
BIST
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18:059.142
En Düşük
|Değişim
|: 0,69%
|| 62,43
|Açılış
|: 9.125
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|Önceki Kapanış
|: 9.080
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9.056
En Yüksek
9.154
18:0532,3916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0742
|Açılış
|: 32,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4200
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32,5453
En Düşük
32,2128
18:0535,0318
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0333
|Açılış
|: 35,4500
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|Önceki Kapanış
|: 35,0500
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35,3786
En Düşük
34,8774
18:052.327,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
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|Açılış
|: 2.327,33
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|Önceki Kapanış
|: 2.320,42
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2.337,29
En Düşük
2.314,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MOGAN
|18,81
|1.397.036.379
|% 10,00
|
|ISSEN
|11,11
|17.043.890
|% 10,00
|
|LIDER
|78,65
|264.681.997
|% 10,00
|
|NETAS
|87,45
|25.096.401
|% 10,00
|
|VANGD
|23,98
|16.090.832
|% 10,00
|
|MTRKS
|61,65
|102.559.662
|% -10,00
|
|ISBTR
|458.992,50
|5.548.915
|% -10,00
|
|SODSN
|214,40
|12.555.907
|% -9,99
|
|NTHOL
|26,72
|202.126.685
|% -9,97
|
|VRGYO
|45,06
|778.526.132
|% -9,97
|
|THYAO
|297,75
|9.461.979.402
|% 0,00
|
|SASA
|42,78
|8.381.367.319
|% -0,51
|
|ISCTR
|11,39
|4.214.421.697
|% 1,42
|
|YKBNK
|27,34
|3.046.536.201
|% -0,58
|
|AKBNK
|46,78
|3.029.322.051
|% 0,00
|
|ZOREN
|5,95
|2.847.980.438
|% 4,75
|
|ISCTR
|11,39
|4.214.421.697
|% 1,42
|
|EKGYO
|9,97
|1.953.643.547
|% 3,10
|
|SASA
|42,78
|8.381.367.319
|% -0,51
|
|YKBNK
|27,34
|3.046.536.201
|% -0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3483
|32,3916
|% 0,23
|
|Euro
|34,9886
|35,0318
|% -0,09
|
|Sterlin
|41,3938
|41,6013
|% 1,43
|
|Frank
|36,3396
|36,5217
|% 1,35
|
|Riyal
|8,7305
|8,7742
|% 1,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,96
|25,00
|% 0,66
|
|Platin
|905,95
|915,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.015,51
|1.018,89
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,99
|86,99
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.233,48
|2.234,70
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59DITAS
Yüzde 9.99 oranında artışla 24.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 933, 748 adet işlem
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17:58MACKO
Yüzde 7.62 oranında artışla 77.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 311, 931 adet işlem
-
17:57YEOTK
Yüzde 7.96 oranında artışla 217.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 048, 982 adet işlem
-
17:56ALVES
Yüzde 10.00 oranında artışla 63.25 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 813, 949 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 9, 147 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 74 üstünde . İşlem hacmi 83, 710.00 milyon TL de