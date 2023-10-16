Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.10.2023 19:54
***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bild


***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.09.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 450.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 2.500.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 30.636.750

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBFRN00029 927,191 10.435,257 1125,47000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBFRN00029 Nâma
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREBFRN00037 66,945 753,446 1125,47000 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREBFRN00037 Nâma
C Grubu, BFREN, TRABFREN91H5 2.499.005,864 28.125.561,298 1125,47000 C Grubu C Grubu, BFREN, TRABFREN91H5 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 2.500.000 28.136.750,000 1125,47000

İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 28.136.750


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 7
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 16.10.2023
SPK Başvuru Tarihi 16.10.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.09.2023 tarihli kararı doğrultusunda Şirketimizin
450.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 2.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin,
tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 28.136.750 TL (%1.125,47 oranında)
artırılarak 30.636.750 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak İhraç Belgesi'nin onaylanması ve
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7. Maddesinin tadiline uygunluk
görüşü verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na 16.10.2023 tarihinde başvuru yapılmıştır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas sözleşme tadil metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206990


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:057.935
Değişim :  -2,20% |  -178,74
Açılış :  8.228  
Önceki Kapanış :  8.113  
En Düşük
7.927 En Yüksek
8.252
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FMIZP 316,80 232.164.053 % 10,00  
SNKRN 34,76 5.742.456 % 10,00  
POLTK 12.096,70 70.499.275 % 10,00  
MAALT 991,40 10.360.130 % 10,00  
KSTUR 1.041,70 7.328.128 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 27,8314 27,8506 % 0,06  
Euro 29,3934 29,4209 % -0,03  
Sterlin 33,8799 34,0498 % 0,81  
Frank 30,7758 30,9612 % 0,42  
Riyal 7,3928 7,4298 % 0,19  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.919 1.921 0,07  
Altın Gr. 1.718 1.718 -7,68  
Cumhuriyet 11.850 12.029 -46,00  
Tam 11.588 11.700 273,00  
Yarım 5.812 5.872 137,00  
Çeyrek 2.897 2.936 68,00  
Gümüş.Ons 22,59 22,65 0,01  
Gümüş Gr. 20,19 20,22 -0,09  
B. Petrol 90,09 90,09 -0,80  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru