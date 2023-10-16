***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
16.10.2023 19:54
***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.09.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 450.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 2.500.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 30.636.750
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBFRN00029 927,191 10.435,257 1125,47000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBFRN00029 Nâma
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREBFRN00037 66,945 753,446 1125,47000 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREBFRN00037 Nâma
C Grubu, BFREN, TRABFREN91H5 2.499.005,864 28.125.561,298 1125,47000 C Grubu C Grubu, BFREN, TRABFREN91H5 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 2.500.000 28.136.750,000 1125,47000
İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 28.136.750
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 7
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 16.10.2023
SPK Başvuru Tarihi 16.10.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.09.2023 tarihli kararı doğrultusunda Şirketimizin
450.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 2.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin,
tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 28.136.750 TL (%1.125,47 oranında)
artırılarak 30.636.750 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak İhraç Belgesi'nin onaylanması ve
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7. Maddesinin tadiline uygunluk
görüşü verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na 16.10.2023 tarihinde başvuru yapılmıştır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas sözleşme tadil metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206990
BIST