***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.09.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 450.000.000Mevcut Sermaye (TL) 2.500.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 30.636.750Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREBFRN00029 927,191 10.435,257 1125,47000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBFRN00029 NâmaB Grubu, İşlem Görmüyor, TREBFRN00037 66,945 753,446 1125,47000 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREBFRN00037 NâmaC Grubu, BFREN, TRABFREN91H5 2.499.005,864 28.125.561,298 1125,47000 C Grubu C Grubu, BFREN, TRABFREN91H5 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 2.500.000 28.136.750,000 1125,47000İç Kaynakların Detayı :Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 28.136.750Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 7Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 16.10.2023SPK Başvuru Tarihi 16.10.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.09.2023 tarihli kararı doğrultusunda Şirketimizin450.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 2.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin,tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 28.136.750 TL (%1.125,47 oranında)artırılarak 30.636.750 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak İhraç Belgesi'nin onaylanması veŞirketimiz Esas Sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7. Maddesinin tadiline uygunlukgörüşü verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na 16.10.2023 tarihinde başvuru yapılmıştır.Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas sözleşme tadil metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206990BIST